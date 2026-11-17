Mauro Sampietro, el médico que fue brutalmente atacado a trompadas y patadas por Martín Roberto Díaz, un entrenador de rugby de 47 años, en una pizzería del barrio Docta, detalló cómo fue la secuencia de los hechos ocurridos el sábado 7 de noviembre pasado.

Durante una entrevista televisiva, Mauro reconstruyó de manera precisa los instantes previos a la golpiza sufrida mientras esperaba su pedido de comida.

Según expuso el profesional de la salud, el ataque se desencadenó sin provocación alguna tras el ingreso de la pareja al establecimiento.

“Estaba tranquilo sentado mirando un video en el celular, esperando que me trajeran el pedido a la mesa porque iba a cenar ahí. En eso ingresó esta pareja, primero justamente la mujer. Yo levanté la vista como un acto reflejo. La observé, pero nada más. No hice ningún gesto, ni le dije nada, ni me sonrió. Nada de nada”, comenzó su relato en diálogo con LN+.

“En ese mismo momento él me increpó y me preguntó qué estaba mirando, que era un degenerado. Me le planté en el lugar y le dije que estaba equivocado, que él no me iba a decir a mí qué tenía que mirar o qué no. Básicamente entablamos una discusión que duró unos segundos. Cuando vi que él estaba totalmente brotado e irritable, di por finalizada la discusión y seguí mirando el video, y al poco tiempo ella retiró lo que había comprado.”

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La situación escaló a la violencia física directa luego de que el agresor efectuara el pago en el mostrador y pronunciara una amenaza explícita al intentar retirarse.

“Después de que pagó, cuando se estaba retirando, me señaló con el dedo índice y me dijo: ‘Andá con mucho cuidado, porque te voy a matar’, y yo, como un acto reflejo, le dije: ‘¿Qué?’; automáticamente, sin mediar más palabras, se acercó a mi mesa y me empezó a propinar una serie de golpes continuos. Yo intenté cubrirme con las manos y los antebrazos, pero como la intensidad de su fuerza era muy superior a la mía, noté que podía chocar mi cabeza contra la pared y entonces me paré y retrocedí para que él no se sintiera amenazado, para que no creyera que me ponía a pelear, y ahí terminó empujándome. Mientras estaba en el piso me decía: ‘¿Está bien así o querés que siga?’. Yo le decía: ‘Pará, flaco, me vas a matar’, pero seguía pegándome”.

Inacción de la acompañante

Un elemento destacado fue el comportamiento de la mujer que acompañaba al atacante, quien observó lo sucedido sin intervenir ni solicitar auxilio a terceros. Mauro detalló los desplazamientos de la mujer durante la secuencia:

“Cuando empezamos a discutir, salió del local con la caja de la pizza mientras él se quedaba a pagar. Pero después, cuando él me está golpeando, ella está en la puerta mirando todo sin inmutarse”, describe.

Finalmente, Mauro relató cómo fue la retirada: “Salieron del local y habían estacionado la camioneta en la puerta; subieron como si nada y eso es lo más llamativo: ella no solamente lo esperaba, sino que además en ningún momento le dijo ‘pará’ o ‘no me miró’ o algo. No le dijo absolutamente nada”.

Respecto de las secuelas del traumatismo, transcurridos 10 días desde el episodio, Mauro describió el estado de su rostro y la complicación específica en la visión que compromete su trabajo diario: “Ahora estoy mucho mejor. Cuando pasó esto, estaba totalmente desfigurado. Por suerte, en lo estético vamos mejorando. El problema es la lesión que tengo en el ojo izquierdo.”

Al ser consultado sobre el diagnóstico de su visión y la afección ocular detectada, el médico precisó el alcance de la patología: “Actualmente tengo un OMA, que sería como una ceguera parcial en un punto, y la fotofobia, que es cuando la luz te genera dolor, molestia en el ojo izquierdo. Lógicamente me cuesta enfocar y realizar mis tareas diarias.”

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El impacto en el ejercicio de su profesión abarca tanto la gestión administrativa como las prácticas asistenciales de precisión que realiza de forma cotidiana: “Claramente esto afecta mi trabajo. Yo hago tareas administrativas en la computadora, pero también tengo actividades con la Justicia, contesto oficios judiciales y demás. Y después está la otra parte, la asistencial, cuando tengo que hacer alguna sutura o algo que lleve a tener que estar más enfocado con la visión sobre algún hecho puntual del trabajo. Sí, me ha afectado totalmente en lo laboral.”

Asimismo, Mauro remarcó la incertidumbre médica y los riesgos de incapacidad visual permanente a los que se enfrenta durante el período postraumático: “La complicación más frecuente de los traumatismos oculares siempre es el desprendimiento de retina o las cataratas prematuras. Esto ocurre dentro del año del postraumatismo. Entonces, ahora debo hacer controles y fondo de ojos cada 15 días para determinar si la lesión avanza o no.”

El agresor, más complicado

La última información relacionada con este caso fue que la Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby de 47 años que golpeó brutalmente a Sampietro .

La Fiscalía de Instrucción de la Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera, modificó la calificación legal: el acusado, que inicialmente estaba imputado por lesiones leves y amenazas, ahora enfrenta cargos por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

La decisión se conoció después de que los estudios médicos determinaran el alcance de las lesiones sufridas por Sampietro, quien recibió más de diez golpes en el rostro y debió ser atendido por las fracturas provocadas durante el ataque.

Según el diagnóstico incorporado a la causa, sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. También presenta otras lesiones faciales y una fractura de tabique, según relató posteriormente.