Una persecución por la autopista Panamericana, a la altura de San Isidro, terminó con la detención de dos sospechosos y el secuestro de un arma de fuego.

Así lo informaron a LA NACION fuentes municipales. El procedimiento comenzó durante un operativo preventivo en Thames y Colectora, cuando oficiales de la División Motorizada de la Patrulla Municipal de San Isidro detectaron una moto Honda Wave que circulaba sin patente.

El vehículo que habría sido utilizado en una serie de hechos delictivos cometidos en la zona norte del conurbano.

Al detectar al personal de la Patrulla Municipal de San Isidro, los ocupantes de la moto intentaron escapar hacia San Fernando; en su huida descartaron un revólver calibre 38.

San Isidro: persecución por la Panamericana

“Durante un operativo estático de prevención en la intersección de Thames y Colectora Panamericana, oficiales de la División Motorizada de San Isidro detectaron a dos hombres que circulaban en una moto Honda Wave, sin dominio colocado, que estaría involucrada en varios hechos delictivos registrados en la zona norte y por los que estaban siendo intensamente buscados”, informó la Municipalidad de San Isidro en un comunicado de prensa.

Al advertir la presencia de los oficiales que intentaban identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga. “De inmediato, se inició un seguimiento con la participación de móviles de la Patrulla Municipal y de la División Motorizada. El recorrido continuó por la Colectora Panamericana en dirección a Tigre y luego hacia San Fernando. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se coordinó un operativo cerrojo junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Fernando”, se agregó en el citado comunicado.

Persecución y dos detenidos en San Isidro

Durante la huida, los sospechosos descartaron un revólver calibre 38 con cinco municiones. A la altura de la bajada de Avellaneda, uno de los móviles logró interceptar la motocicleta, pero los sospechosos abandonaron el rodado y continuaron la huida a pie, cruzando la autopista.

Los oficiales mantuvieron el seguimiento y, a unos 200 metros, lograron aprehender a uno de ellos. En paralelo, otro móvil localizó y recuperó el arma descartada en la intersección de Carlos Casares y la colectora de la Panamericana.

Minutos más tarde, personal del Comando de Patrullas San Fernando logró aprehender al segundo sospechoso en el Pasaje González y Charlín, como resultado del operativo coordinado entre ambos municipios.

La moto y el arma de fuego quedaron secuestradas y fueron trasladadas a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los dos aprehendidos, ambos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.

“El procedimiento fue el resultado del trabajo conjunto entre el Sistema de Seguridad de San Isidro y las fuerzas de seguridad de San Fernando”, se precisó en el citado comunicado.