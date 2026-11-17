SANTA FE.- Un doble homicidio, que para los investigadores tendría relación directa con el eventual vínculo de las víctimas con el narcotráfico, sacudió al tradicional barrio de Guadalupe, al norte del municipio. Dos hombres, tío y sobrino, fueron acribillados por dos o tres hombres que llegaron hasta el lugar en un auto.

Según los primeros datos de la investigación, el hecho se registró alrededor de las 10 de este martes en la vivienda ubicada en calle Ayacucho al 227, entre Riobamba y Defensa, unas pocas cuadras al nordeste de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Por relatos de vecinos, trascendió que hace unos días la misma vivienda fue allanada por efectivos policiales en el marco de una causa relacionada con el comercio de estupefacientes.

Mientras se buscan cámaras de seguridad de la zona, tanto privadas como del municipio, con el propósito de definir el curso de la investigación, los testigos dijeron que, minutos antes de las 10, arribó al lugar un VW Gol color gris, del cual descendieron personas armadas que, luego de efectuar un llamado a quienes se encontraban en el interior de la vivienda, comenzaron a disparar.

“Fueron algunos segundos de numerosos disparos de armas de fuego contra la puerta del inmueble, mientras se escuchaban gritos desde el interior”, apuntaron vecinos ante la consulta periodística.

Agregaron que la agresión “fue rápida, de pocos segundos, tras la cual los atacantes, que serían dos o tres, subieron nuevamente al automóvil y emprendieron una rauda salida”.

Doble homicidio en el barrio Guadalupe, de Santa Fe

Pocos minutos después arribaron al lugar móviles policiales y una ambulancia del servicio provincial. Los paramédicos establecieron que las dos personas atacadas habían fallecido en el acto. La policía, en tanto, ordenó cercar la zona para no alterar la escena del crimen.

También trascendió que en el momento del ataque en la vivienda se habría encontrado una mujer mayor, quien también habría logrado comunicarse con el 911 solicitando la presencia de la policía. Su presencia e identidad no fueron confirmadas aún por los investigadores.

En cambio, se indicó que las víctimas fueron identificadas como Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y Lucas Ojeda, de 33. El primero recibió impactos de bala en la cabeza y su sobrino, heridas mortales en el tórax.

Personal de la Comisaría 8ª, la Estación Policial Norte, el Comando Radioeléctrico y la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaban este mediodía en la escena del crimen siguiendo las directivas de la Fiscalía de Homicidios.

Al respecto, circuló una versión sobre el faltante de una importante cantidad de dinero —de denominación extranjera— en la vivienda, pero eso no pudo ser confirmado por los investigadores.

Tras el doble crimen, la policía local desplegó un operativo para localizar el vehículo y a sus ocupantes observando las cámaras de seguridad. Se admitió que esta misma tarde se realizarían allanamientos en diferentes barrios de Santa Fe buscando elementos que aporten a la investigación.

Estadísticas

Si bien faltan incorporar los casos de noviembre, las estadísticas oficiales indicaban a comienzos de este mes un acumulado de 144 víctimas de homicidios entre enero y octubre de 2026.

De no sufrir modificaciones, sería el registro más bajo para ese período desde el inicio de la serie histórica en 2014, cuando se contabilizaron 375 víctimas.

La cifra también representa una disminución respecto de 2025, cuando se registraron 170 víctimas, y de 2024, que había cerrado con 152.