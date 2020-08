"Cristina estaba ahí y pudo advertir cuando el fiscal hablaba con el señor Sergio Berni", dijo el abogado Fuente: Télam

Luego de que agentes de la policía federal encontraran un cuerpo en la zona de búsqueda de Facundo Astudillo Castro, el abogado de la familia apuntó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: "Tal vez Sergio Berni tenga más información".

Leandro Aparicio, quien acompañó esta noche a la mamá de Facundo, Cristina Castro, tras el hallazgo de un cuerpo, señaló que el lugar "es un humedal" y "no se puede identificar de quién es". "No pudimos ver más nada porque está precintado. Las condiciones no nos permitieron ver más que eso", dijo en diálogo con TN.

"Cristina estaba ahí y pudo advertir cuando el fiscal hablaba con el señor Sergio Berni, así que tal vez él tenga más información que nosotros", agregó el letrado y remarcó que el lugar es "muy particular geográficamente".

Además, dijo: "No se puede ver la ropa. Para nosotros ese cuerpo, si es de Facundo, no llegó voluntariamente ahí. Hay muchas certezas de un encubrimiento muy burdo y hay muchos testigos que dicen que estaba en Bahía Blanca, y nunca llegó".

Sobre el amuleto del joven que había sido encontrado en la comisaría, Aparicio comentó que "tienen certezas de quién ha ejecutado un plan de encubrimiento", pero también "muchas dudas respecto de otros detalles como quién le pegó, dónde lo llevaron, cómo terminó ahí".

"Tenemos la mirada puesta en dos focos distintos y a ambos le prestamos mucha atención. El fiscal dio vueltas en helicóptero por ese lugar, andaban 300 policías sin que nosotros sepamos ni hagamos nada. Después pedimos los rastrillajes y ahora casualmente encuentran un cuerpo. Entiendo que no se rastrilló lo suficiente, tenemos esperanzas de que mañana el Equipo de Antropología Forense pueda arrojar más luz sobre algunas dudas", concluyó.