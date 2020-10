Cristina Castro insistió en señalar la responsabilidad de la policía bonaerense Fuente: Télam - Crédito: Horacio Culaciatti

La perita de la familia de Facundo Astudillo Castro aseguró que la querella no descarta pedir una nueva autopsia, que una odontóloga cambió sus conclusiones presionada por el resto de los científicos y que el homicidio del joven de 22 años tiene muchos elementos en común con el caso de Franco Casco, el muchacho asesinado en Rosario por un grupo de policías.

En tanto, Cristina Castro, la madre del joven fallecido, aseguró que los responsables políticos de la muerte de su hijo fueron el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua; el ministro Sergio Berni, y el gobernador Axel Kicillof.

Villarino es el municipio con jurisdicción en Pedro Luro -donde vivía Facundo-, Mayor Buratovich y Teniente Origone, donde el muchacho fue interceptado por cuatro policías bonaerenses, y del cangrejal Cola de Ballena, donde fue hallado el cuerpo, el 15 de agosto pasado.

"Acá hubo una orden que vino de arriba para que se tapara todo. Para mí no hay nada nuevo en el informe que se conoció. En definitiva, se dijo lo mismo que me expresaron el día de la autopsia. La odontóloga fue presionada por otras personas para que se retractara de lo que dijo el primer día. El caso no está cerrado. Estoy convencida de que a mi hijo lo mató la policía bonaerense", manifestó la madre de la víctima.

Con respecto al dictamen de la odontóloga forense, la perita Kreimer sostuvo que la médica le había dicho que, al encontrar el fenómeno de los dientes rosados en el cuerpo de Facundo, se parecía mucho a lo que ocurrió en el caso de Franco Casco, asesinado por un grupo de policías de Rosario que, luego de golpearlo y torturarlo, lo mataron y arrojaron el cuerpo al río Paraná. Ese cadáver fue hallado el 30 de octubre de 2014 y por el homicidio serán sometidos a juicio al menos 19 efectivos de la fuerza de seguridad de Santa Fe.

"Todos los dientes del maxilar inferior de Facundo estaban rosados, y eso es un fenómeno pre mortem. La odontóloga forense me lo dijo el día de la autopsia y quedó grabado en el video que se hizo de la necropsia. Sin embargo, en el momento de volcarlo en las conclusiones del informe sobre las causas de la muerte omitió que se hiciera consignar ese detalle, que demostraría que Facundo fue golpeado, que lo torturaron con el método del 'submarino' y que después descartaron el cuerpo", expresó la forense Virginia Kreimer.

"Hubo un conjunto de personas que se reunieron para hacer un peritaje sin convocar a la querella. Cuando cuestioné el hallazgo del diente rosa, los peritos comenzaron a agredirme verbalmente. La odontóloga forense manifestó que el fenómeno del diente rosa era vital, pero después se desdijo", expresó Kreimer.

El informe fue elaborado por peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio eludieron toda crítica contra los científicos del EAAF y sostuvieron que el informe de la autopsia constituyó una prueba más, que no era definitiva y además "lo importante fue que se concluyó que Facundo resultó víctima de una muerte violenta", sostuvo el primero de los letrados mencionados.

Tanto los letrados como Kreimer coincidieron en que Facundo fue asesinado y descartaron un suicidio o un accidente.

Mientras que la madre de Facundo afirmó que existen más pruebas que demostrarían que su hijo fue asesinado por la policía bonaerense y que serán presentadas en los próximos días.

"A todos los que me presionan para que no siga adelante con la causa judicial les digo que voy a continuar con la lucha. Hace dos días realizamos una marcha con velas en Pedro Luro y mandaron al Grupo de Apoyo Departamental de la policía bonaerense porque decían que queríamos quemar la comisaría. Les aclaro a todos que nosotros no somos violentos. Acá los únicos violentos son los policías", expresó la madre de Facundo, luego de aclarar que tuvo que cortar una llamada del presidente Alberto Fernández para seguir adelante con la conferencia de prensa.

Esa conferencia de prensa fue realizada a través de la plataforma Zoom y solo se aceptaron preguntas de los periodistas mediante el chat. La pregunta de este cronista dirigida a los abogados para que se explicara si los peritos serían recusados no fue leída por la moderadora de la conferencia de prensa.

Los letrados cuestionaron duramente a la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón y al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. En el caso del fiscal, el abogado Aparicio lo acusó de hacer esfuerzos para echar por tierra la hipótesis de la desaparición forzada de persona.

Con respecto a los peritos, la forense Kreimer y los abogados indicaron que se enfocaron en el cuerpo y no tuvieron en cuenta el contexto, tal como lo indica el protocolo de Minnesota, en el que se indican las medidas de aplicación en el caso de la investigación de un crimen de lesa humanidad.

Según los abogados, ese contexto está formado por el lugar del hallazgo de la mochila y de las zapatillas de Facundo y el hecho de que a pocos metros del lugar en el que se encontró el cuerpo de la víctima se levantó la huella de un vehículo.

"Nadie nos explicó qué pasó con los otros cuerpos hallados cerca del lugar en el que se encontró el cuerpo de Facundo. Tampoco nadie explicó cuál era la relación entre los policías de Mayor Buratovich con los de Bahía Blanca ni por qué el acta de infracción por incumplimiento de la cuarentena llegó a la casa de Facundo el mismo día en el que estaba realizando un reclamo en los tribunales porque no nos dejaban ver el expediente, el 26 de junio pasado. Además, nadie explicó por qué la zona donde fue encontrado el cuerpo de Facundo parece haberse convertido en un cementerio de la policía bonaerense", explicó el letrado Aparicio.

Cristina Castro, en tanto, sostuvo que existe un vínculo entre los policías de Bahía Blanca y los uniformados que, según su opinión, habrían secuestrado a su hijo. "Al revisar los móviles de la policía en Bahía Blanca encontraron cabellos y el ADN en esos cabellos es el de Facundo", aseguró la mujer

