Una pareja salió a robar con su hijo y se llevaron un portero eléctrico de un edificio de Belgrano

Una pareja que salió a robar junto a su hijo pequeño, al que usaban como “pantalla”, se llevó un portero eléctrico de un edificio de Belgrano en plena madrugada. Los vecinos reportaron que ya los habían visto cometer robos similares en la zona.

Ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la avenida Crámer al 1800. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre forzando un portero eléctrico de bronce para robarlo. El delincuente tardó unos segundos en desprender casi toda la estructura de la pared. Sin embargo, al tener dificultades para soltar la parte superior de la estructura, el hombre se alejó de la entrada y fingió que caminaba por la calle. Más adelante lo esperaba su hijo. Se los vio a ambos llegar hasta la esquina de la avenida y doblar.

Minutos más tarde, volvieron a aparecer por la puerta del edificio. Esta vez junto a la mujer, que agarraba la mano del niño, al que usaron como “pantalla” para despistar a efectivos policiales que estuvieran en la zona. Mientras la mujer caminaba con el niño, el hombre ingresó rápidamente a la entrada del edificio para continuar con el robo.

Tomó el portero desde arriba y, tras una maniobra que le costó menos de 30 segundos, quitó la estructura de la pared. Aunque los cables correspondientes a los timbres quedaron pegados al portero, el delincuente logró arrancarlos de un tirón.

Su pareja se acercó a los pocos segundos con una bolsa blanca para esconder ahí el portero. Sin embargo, tardaron varios minutos en introducirlo porque había ropa en el fondo de la bolsa que impedía que entrara. Con frustración, el hombre sacó todo y metió el portero por la fuerza, incluso pegándole con fuerza a un cable que había quedado enganchado. Todo mientras su hijo observaba la situación.

Luego de que el video se difundiera en redes sociales y en los medios de comunicación, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 inició actuaciones de oficio bajo la carátula de averiguación de ilícito. Tras ello, se envió un móvil policial para recabar datos.

Los vecinos denunciaron que ya habían visto a la pareja en la zona realizando robos similares. Lo sucedido dificultó la vida de los residentes del edificio, que no tendrán un portero hasta que el consorcio pueda reparar las instalaciones y poner otro portero.

Robo de metales en la Ciudad

En los últimos años volvieron con fuerza los robos de porteros, tableros, medidores de luz, buzones, barandas, placas conmemorativas, entre otros, con el objetivo de vender los metales que poseen. Estos robos se concentran principalmente en barrios residenciales y zonas donde hay edificaciones históricas que tiene bronce en sus fachadas. Los objetos son reducidos a chatarrerías clandestinas.

A fines de agosto, dos hombres fueron detenidos al intentar robar una baranda de bronce de un edificio en Recoleta. Fue el 18 de dicho mes que la Policía de la Ciudad detuvo a los dos involucrados en el delito en Ayacucho al 1800.

Detienen a dos robabronces en Recoleta

Los individuos habían salido de forma apresurada de un edificio, lo que levantó las sospechas de los policías, que realizaron un seguimiento silencioso. A los pocos metros los interceptaron e identificaron. Aunque no habían logrado llevarse la baranda, los agentes comprobaron que la estructura de bronce de dos metros de extensión había sido violentada en su base, aunque no alcanzaron a desprenderla por completo.

Personal de seguridad privada de la zona aportó las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, en las que se observó a los sujetos manipulando la baranda metálica e intentando arrancarla.

Los dos detenidos, de 37 y 26 años, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, quien los imputó por el delito de tentativa de robo.