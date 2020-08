Astudillo Castro: reconocen que la exnovia del joven fue amenazada por policías

Facundo Astudillo Castro desapareció el pasado 30 de abril

En una colisión directa entre la querella y la fiscalía que investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el representante del Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en el que derriba, al menos por el momento, la hipótesis de la familia del joven de 22 años cuyo rastro se perdió el 30 de abril, luego de ser interceptado por policías bonaerenses en el partido de Villarino. Consideró el fiscal federal 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez que no hay pruebas para pedir el arresto de los cuatro agentes puestos bajo sospecha por la familia de Astudillo Castro y señaló que no fueron encontrados rastros de sangre en los móviles policiales secuestrados en las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone.

Además de descartar las pruebas de la querella, Martínez hizo referencia a una escandalosa situación: aseguró que la exnovia del joven desaparecido sufrió apremios ilegales por parte de policías bonaerenses.

La fuerza policial estuvo a cargo de la primera etapa de la pesquisa, cuando el caso se investigaba como una simple averiguación de paradero. Antes de ser apartados de la causa, agentes bonaerenses amenazaron a la exnovia de Astudillo Castro y al hermano de esta en busca de una confesión que no encontraron. El fiscal expuso, incluso, que se llevó adelante en Bahía Blanca un allanamiento ilegal en la vivienda de esa familia.

Si bien el fiscal federal -que no estaba en ese momento a cargo del expediente- calificó como un delito esa acción de los uniformados, interpretó que esa maniobra exponía más la voluntad policial de encontrar al desaparecido que a encubrir su desaparición.

"El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo", se expresó en el comunicado de la fiscalía federal.

Cristina Castro, madre del joven desaparecido, apunta contra policías bonaerenses Fuente: Télam - Crédito: Horacio Culaciatti

"Claramente expresó la exnovia -indicó la fiscalía federal de Bahía Blanca- que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto de que le exigían 'que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo', pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado. Su hermano incluso 'accedió' -bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista."

A 100 días de su desaparición, el caso Astudillo Castro parece encaminarse hacia un escándalo antes de conocerse qué pasó con ese joven.

La fiscalía y la querella avanzan por caminos diferentes y en sentido de colisión. Los abogados de Cristina Castro, madre del joven desaparecido, recusaron al fiscal antes de conocerse la respuesta pública que Martínez realizó anteanoche con el comunicado transmitido por la página web del Ministerio Público Fiscal.

La familia de Astudillo Castro reclamó ayer, nuevamente, la continuidad de rastrillajes en una zona de Mayor Buratovich donde fueron encontrados huesos quemados. "No hay orden de allanamiento todavía, lo hemos pedido, pero tenemos un fiscal que no escucha y hace las cosas por su cuenta, lamentablemente estamos peleando contra un fiscal que hace lo que quiere", aseguró la madre del joven desaparecido.

Por lo pronto, el fiscal Martínez solicitó la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense para analizar esos restos óseos.

Las fuerzas federales reemplazaron a la policía bonaerense en la investigación Crédito: Ministerio de Seguridad de la Nacion

El fiscal Martínez, además, hizo públicos mensajes de una de las policías que quedó bajo sospecha por haber trasladado a Astudillo Castro -tal como ella reconoció en su declaración judicial- y consignó la opinión de la fiscalía sobre esos intercambios de textos en WhatsApp entre los policías y sus allegados al considerar que lejos de implicarlos en la desaparición, señalaban su interés por encontrar al joven de 22 años.

"En general son apreciaciones respecto de la investigación sobre la desaparición de Facundo, trascendidos periodísticos y expresiones de sus emociones al respecto. A criterio de la fiscalía no resultaban incriminantes y reflejaban, más bien, la preocupación de Siomara Flores (una de las policías bajo sospecha) por que apareciera y su fastidio ante las sospechas que recaían sobre el accionar policial. Algunas de sus manifestaciones fueron: 'No sabes lo mal que la pasé ayer por este pibe que está desaparecido, quiero que aparezca para no sentirme culpable'; 'espero que aparezca por que la última en verlo fui yo, por quererle hacer una gauchada y acercarlo'", fueron los mensajes consignados en el comunicado de la fiscalía.

El representante del Ministerio Público Fiscal agregó que no se encontraron rastros de sangre en los móviles policiales: " La División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina remitió un informe preliminar sobre el estudio practicado sobre las muestras tomadas de los móviles policiales y el vehículo secuestrados. De allí surge que no se comprobó la presencia de sangre en las muestras de tela sometidas a peritaje, mientras que en el resto del material no se efectuó ensayo orientativo debido a la escasa cantidad de muestra".