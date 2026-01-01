Acribillados a balazos. Encuentran a dos cuatreros muertos en una canoa junto a una vaca recién robada

SANTA FE.- La presencia de los cuerpos de dos supuestos ladrones de ganado asesinados con tiros de escopetas, junto a un vacuno listo para carnear, sobre una canoa que flotaba frente a las islas cerró un fin de año trágico en el Gran Santa Fe. El hallazgo se produjo cuando un vecino que se trasladaba en lancha por el río Coronda, a la altura de Sauce Viejo, 17 kilómetros al sur de esta capital, observó un bote a la deriva con la macabra carga.

Según los investigadores, al mediodía del miércoles 31 de diciembre, por medio de la central de emergencias 911, la policía fue advertida de la presencia de una pequeña embarcación sin rumbo.

Cuando efectivos de la Comisaría 19a. de ese distrito se aproximaron a la embarcación advirtieron que había personas en su interior. No se movían. De inmediato se solicitó la colaboración de personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El hallazgo ocurrió a la altura del barrio La Arenera, de Sauce Viejo, donde las autoridades aseguran la lancha en la costa y procedieron a realizar los peritajes.

Los expertos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico legista constataron que las víctimas presentaban múltiples heridas compatibles con disparos de escopeta. Los cartuchos de plomo hallados en la escena sugieren un ataque a corta distancia y con alto poder de fuego, lo que abre la posibilidad que hubiese participado del ataque más de una persona.

Aunque las identificadas de las víctimas no fueron confirmadas, LA NACION pudo saber que los investigadores manejan como hipótesis central el robo de ganado, con las víctimas como presuntos “cuatreros” que fueron objeto de una venganza.

La presencia del animal vacuno muerto dentro de la embarcación refuerza la teoría de que los hombres fueron sorprendidos por el propietario del ganado o por un puestero en la zona de islas, quien habría disparado para evitar el robo.

La canoa donde fueron encontrados asesinados los dos presuntos cuatreros LT9

Según se conoce, en la zona de islas frente a Sauce Viejo y hasta la desembocadura del río Coronda, en el curso central del Paraná, a la altura de Puerto Gaboto, donde también desagua el río Carcarañá, 120 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, se cría ganado bovino y equino, y son innumerables las denuncias sobre abigeato y el uso de redes sociales para comercializar la carne obtenida de los animales robados.

Está previsto que este jueves 1 de enero se realice la autopsia para determinar la causa y dinámica de la muerte de esas personas.

También se ordenó el rastreo de la embarcación y la verificación de la matrícula para dar con el titular registral, y el peritaje del vacuno, con análisis de marcas y señales, para identificar al dueño y determinar el lugar del presunto robo.

Los peritos buscan también establecer con precisión la hora del ataque y el punto exacto del río donde se originó el tiroteo antes de que la corriente arrastrara la embarcación hacia la costa.

Violento cierre de año

El hallazgo de estas dos víctimas clausuró una jornada marcada por la violencia en el Gran Santa Fe, donde se registraron cinco homicidios, una cifra inusual en el último año.

Como informó LA NACION, el 31 de diciembre pasado fue tiñéndose de violento desde la mañana cuando la muerte de un joven desencadenó la venganza de sus allegados, quienes ingresaron a la vivienda que el supuesto implicado en aquel hecho compartía con sus hermanos; balacera mediante, ejecutaron a una adolescente de 17 años embarazada y a un varón integrante de la familia.