Infracciones gravísimas. Detectaron 96 casos de alcoholemia positiva en rutas de todo el país

“Una copita, nomás”. “Un trago en el brindis”. “Sí, ya sé, pero voy a acá nomás”... Esas fueron algunas de las lacónicas e insostenibles explicaciones de algunos de los automovilistas que protagonizaron los casos más graves de alcoholemias positivas al volante en rutas y calles de todo el país.

El más impactante, por el valor y por el peligro para la seguridad vial que supone, se produjo en el kilómetro 85 de la ruta nacional 12, en el partido de Zárate. Allí, un conductor de voz aguardentosa admitió que había bebido; la pantalla del dispositivo digital que sostenía la agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) arrojó un resultado elocuente: 2,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

Testeos con alcoholemia positiva en distintos puntos del país

Según informó la ANSV en un comunicado, “con motivo de las celebraciones de Año Nuevo y el incremento del tránsito en rutas y accesos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial llevó adelante operativos para prevenir y concientizar sobre los peligros del alcohol al volante”.

Los agentes desplegados en el territorio nacional detectaron 96 conductores con alcoholemia positiva al cabo del control de 5557 vehículos. También labraron 129 actas de infracción y retuvieron 83 licencias por infracciones graves. Se informó que los operativos se seguirán desarrollando durante toda la jornada en el primer día del año nuevo.

Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes.

Las fiscalizaciones tuvieron lugar en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival.

El “top cinco” de alcoholemias más altas fue el siguiente:

2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro

“El alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. Por este motivo, la ANSV mantiene controles permanentes para detectar e intervenir conductas que ponen en peligro la vida de personas”, informó la agencia.

El fin de semana, en Tigre, un hombre de 49 años murió tras ser atropellado por una conductora que circulaba con alcohol en sangre en el Corredor Bancalari, casi frente al country Santa Bárbara.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando Ramón Oscar Olivera cruzó la traza y, ya sobre el costado del camino, fue embestido por una camioneta Jeep Renegade. La conductora fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años. Según los primeros informes, el test de alcoholemia practicado por la policía arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre cuando en territorio bonaerense rige la ley de alcohol cero.