Tres detenidos tras una espectacular persecución por el robo de un auto en el conurbano

Todo comenzó en el partido bonaerense de San Miguel cuando el sistema de monitoreo municipal detectó un Fiat Palio robado y se puso en marcha un operativo cerrojo. Minutos antes, la víctima había alertado al Centro de Operaciones Municipal (COM), que cargó la patente en la red de cámaras para seguir el vehículo. La respuesta fue inmediata: la alarma se activó y los operadores iniciaron el seguimiento.

No era una fuga simple: tres autos se desplazaban juntos por la avenida Gaspar Campos, intentando escapar. Desde la central, se trazó el operativo y se alertó a las patrullas municipales para cerrar las salidas.

Persecución en San Miguel: tres detenidos tras el robo de un Fiat Palio

La persecución se intensificó. Uno de los autos, acosado por los móviles de seguridad, perdió el control en la intersección de Gaspar Campos y Bourel. Allí terminó la carrera para su conductor, que fue reducido por los agentes.

El segundo vehículo intentó avanzar hacia el puente del Río Reconquista, pero quedó bloqueado antes de cruzarlo. El tercero, en cambio, logró escapar por unos minutos hacia Hurlingham, aunque la maniobra no alcanzó: también fue interceptado y sus ocupantes quedaron bajo custodia.

Según fuentes municipales, los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia. El Fiat Palio recuperado será devuelto a su propietario tras las pericias correspondientes. La investigación busca determinar si los sospechosos integran una banda dedicada al robo de autos en la zona.

El operativo, que combinó tecnología y despliegue territorial, volvió a poner en evidencia el rol del sistema de monitoreo urbano en la respuesta rápida ante delitos. En este caso, la coordinación entre el Centro de Operaciones y la Policía Municipal permitió cerrar todas las vías de escape y evitar que los delincuentes se dispersaran.

