Intendentes opositores se agrupan para coordinar acciones de prevención con el Ejecutivo bonaerense

Intendentes opositores de la zona interior norte unen intereses para discutir con el Poder Ejecutivo bonaerense un esquema de trabajo coordinado para mejorar las prestaciones de seguridad.

Según pudo saber LA NACION, la necesidad de trabajar coordinadamente con la provincia es un punto que abroquela a los jefes comunales de Juntos por el Cambio en la región, entre los cuales se cuenta los de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Pergamino, Rojas, San Antonio de Areco, San Nicolás y Zárate, que corresponden a la tercera sección electoral.

El intendente de este último distrito, Marcelo Matzkin, se reunió la semana pasada con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en un “encuentro de trabajo en el que se abordaron diversos temas relacionados a la prevención y seguridad ciudadana, con foco en el municipio”.

Allegados a la coalición de jefes de gobierno de la oposición sostuvieron que ese encuentro se enmarca en aquella iniciativa de “negociar” en conjunto con la Provincia distintas cuestiones relacionadas con la prevención con las particularidades de la región, en la que los cascos urbanos están rodeados de grandes extensiones de campos y son atravesados por rutas troncales nacionales que, en ocasiones, son utilizadas como vía logística por el crimen organizado.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (Pro) y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

En ese contexto se inscribe la reunión de Matzkin y Alonso, dijeron aquellas fuentes. “Durante el encuentro, el intendente destacó la necesidad de trabajar coordinadamente entre las distintas esferas del gobierno: municipal, provincial y nacional, para abordar la problemática de la inseguridad. Desde el municipio manifestaron también su compromiso de seguir trabajando en la prevención y el fortalecimiento del trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido resaltaron los más de mil millones de pesos que ya invirtió el municipio en la policía”, señalaron.

Entre las herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención implementadas por el municipio destacaron la adopción de un sistema de alarma comunitaria que permite a los usuarios conectarse con el Centro de Monitoreo de Zárate, además de hacer sonar una sirena como efecto disuasorio inmediato ante un delito o para obtener ayuda urgente ante una emergencia. El sistema es gratuito para los vecinos que pagan las tasas de seguridad.

Esa alarma comunitaria fue definida como “una red organizada de vecinos conectada al centro de Monitoreo para pedir ayuda rápida, participar de acciones de prevención o solicitar asistencia médica, con geolocalización y, lo más importante, con reporte en tiempo real a la Mesa de Enlace del Centro de Operaciones” de Zárate.