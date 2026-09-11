La Policía de la Ciudad detuvo a tres narcos peruanos en Flores: uno de ellos cumplía prisión domiciliaria

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a tres narcos peruanos en Flores y secuestró casi dos kilos de cocaína. Uno de los arrestados cumplía prisión domiciliaria por el mismo crimen y operaba desde su casa con tobillera electrónica.

El operativo, solicitado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (Ufeide), a cargo de Cecilia Amil Martin, estuvo a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Sur de la fuerza porteña e implicó allanamientos a dos departamentos situados sobre calle Lafuente, casi esquina de Avenida Rivadavia.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a tres personas de nacionalidad peruana, sospechadas de formar parte de una banda dedicada al tráfico de drogas.

La detención de los tres peruanos

Al comprobar las identidades, la Policía halló que uno de ellos contaba con ocho antecedentes y cumplía con prisión domiciliaria por un hecho también vinculado al narcotráfico de 2024.

El hombre, de 41 años, había sido sorprendido el 1° de julio de 2024 en la intersección de las calles de Francisco Bilbao y Avenida Olivera, del barrio porteño de Parque Chacabuco, transportando un ladrillo de cocaína y 12 envoltorios de la misma droga de cinco gramos cada uno, según supo LA NACION de fuentes policiales.

Lo incautado

En aquella oportunidad intervino la Unidad de Flagrancia Sur, que resolvió dejar en libertad a Castañeda bajo la modalidad de arresto domiciliario y con la colocación de una tobillera electrónica.

Sin embargo, el sospechoso continuó con el ilícito. Junto a él, fueron detenidos otro hombre de 34 años y una mujer de 24.

La tobillera electrónica

Por otro lado, la Policía secuestró un ladrillo con poco más de un kilo de cocaína, otro medio kilo dividido en cinco bolsas con piedras de estupefacientes y 22 dosis fraccionadas de algunos gramos. El total dio 1,635 kilos.

Además, se incautaron dos balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento, cinco celulares, dinero en efectivo y un vehículo Ford Focus.

En un video que compartió el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, se observó la intervención de los efectivos en uno de los departamentos, con el acompañamiento de un perro detector de drogas.

Celulares, dinero, efectivo y droga, lo incautado

La investigación se originó a partir de denuncias de vecinos que alarmaron sobre situaciones sospechas en la zona, posiblemente vinculadas a la venta de droga.

Posteriormente, la fuerza porteña realizó trabajos de campo en el área para confirmar el esquema ilegal.