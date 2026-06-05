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Atraparon con una extraña pistola a la hermana de uno de los narcos más peligrosos del país

Operativo de la PSA en uno de los barrios en los que opera un clan criminal

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La modificada pistola que fue decomisada por la PSA
La modificada pistola que fue decomisada por la PSAPSA

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que realizaba un operativo de prevención del delito en una de las zonas más calientes de Rosario concretaron un procedimiento que tuvo dos particularidades que aleja al caso de los operativos de rutina. Por un lado fue arrestada la hermana de uno de los narcos más peligrosos del país y, por otra parte, se secuestro una pistola calibre 22 modificada en extraña manera. Esa arma tiene incorporado un cañón largo con supresor de gases y tiene cambios caseros en la corredera y cerrojo.

Los peritajes buscan determinar si la pistola semiautomática fue modificada para transformarla en un arma automática, casi una ametralladora tumbera. No es un dato menor que en Rosario armeros del delito lleven adelante ese trabajo, porque significa que una banda puede aumentar su volumen de fuego con pistolas que están más al alcance de sus manos.

La alerta es mayor en ese caso por tratarse de uno de los clanes que más participaron en la miniguerra urbana en esa ciudad santafesina. Es que entre los detenidos por el hallazgo de esa arma figura la hermana de Lindor Alvarado, archienemigo de Los Monos.

Según el reporte realizado por la PSA, “el hecho ocurrió durante la noche del jueves 4 de junio, mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en el barrio Nuevo Alberdi. Durante el recorrido, identificaron un vehículo estacionado frente a una vivienda y, al efectuar una inspección visual externa, observaron en su interior un arma de fuego, motivo por el cual se activó el protocolo de intervención correspondiente”.

Y se agregó: “Ante esta situación, se dio inmediato aviso al sistema de emergencias 911 y se preservó el lugar hasta la llegada del personal especializado. Como resultado del procedimiento, se secuestró un arma de fuego calibre .22, equipada con un dispositivo adosado al cañón, y quince municiones del mismo calibre. Asimismo, se realizó la aprehensión de tres personas vinculadas al hecho”.

Las autoridades de la fuerza federal de seguridad que tiene como misión primaria el control de aeropuertos confirmaron que entre los tres detenidos está esa familiar de Lindor Alvarado. La hermana del jefe del clan criminal cumplía prisión domiciliaria por venta de drogas.

La PSA señaló que “las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que el arma secuestrada fue sometida a las pericias correspondientes”.

Se resaltó, además, que la intervención del personal de la PSA en uno de los barrios más conflictivos de Rosario “se enmarca en las acciones de prevención y control territorial que desarrolla la PSA en Rosario, orientadas a reducir la circulación ilegal de armas, prevenir hechos de violencia lesiva y fortalecer la seguridad ciudadana mediante una presencia activa en los sectores priorizados por el Plan Bandera”.

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Un delincuente de 16 años, que presentaba antecedentes por homicidio, fue abatido por un policía durante un intento de robo en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza. Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la calle Rincón 4882, donde el subcomisario Walter Pacheco, de 47 años y que se encontraba franco de servicio, arribó a su domicilio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok (patente AH-987-RX), cuando cuatro ladrones, que circulaban en un Peugeot 208 blanco (dominio AE-964-ZM), descendieron armados del vehículo. El uniformado extrajo su arma reglamentaria pistola Bersa Thunder calibre .9 milímetros y comenzó a efectuar disparos hasta que mató a uno de los agresores, identificado como Tobías Robles, quien resultó herido de bala en el abdomen y fue derivado al Hospital Balestrini, donde se constató su deceso tras las maniobras de reanimación. Los otros tres cómplices se dieron a la fuga en el Peugeot, sobre el que pesaba una orden de secuestro activo por pedido de la Comisaría de Gregorio Laferrere a raíz de una denuncia por robo agravado.__IP__ El fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Homicidios de La Matanza, no tomó temperamento con el efectivo, ordenó la preservación de la escena y constató Robles presentaba antecedentes penales por un homicidio en ocasión de robo.

Violencia en el conurbano. Un delincuente de 16 años, que presentaba antecedentes por homicidio, fue abatido por un policía durante un intento de robo en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza. Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la calle Rincón 4882, donde el subcomisario Walter Pacheco, de 47 años y que se encontraba franco de servicio, arribó a su domicilio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok (patente AH-987-RX), cuando cuatro ladrones, que circulaban en un Peugeot 208 blanco (dominio AE-964-ZM), descendieron armados del vehículo. El uniformado extrajo su arma reglamentaria pistola Bersa Thunder calibre .9 milímetros y comenzó a efectuar disparos hasta que mató a uno de los agresores, identificado como Tobías Robles, quien resultó herido de bala en el abdomen y fue derivado al Hospital Balestrini, donde se constató su deceso tras las maniobras de reanimación. Los otros tres cómplices se dieron a la fuga en el Peugeot, sobre el que pesaba una orden de secuestro activo por pedido de la Comisaría de Gregorio Laferrere a raíz de una denuncia por robo agravado.__IP__ El fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Homicidios de La Matanza, no tomó temperamento con el efectivo, ordenó la preservación de la escena y constató Robles presentaba antecedentes penales por un homicidio en ocasión de robo.