Atropelló a dos jóvenes que circulaban en moto, discutió con ellos y se dio a la fuga en La Plata

Un joven de 28 años fue detenido este martes acusado de atropellar a dos jóvenes que circulaban en moto a la salida de un supermercado en el Barrio Aeropuerto de La Plata.

El hecho había ocurrido el pasado 6 de junio en la esquina de las calles 13 y 609, donde una camioneta Dodge embistió la moto donde viajaban los jóvenes.

Atropelló a dos jóvenes que iban en moto en La Plata

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad: en las imágenes se observa cómo ambos caen al asfalto y el conductor baja del vehículo tras el incidente. Sin embargo, tras mantener una breve discusión con ellos, sube nuevamente a la camioneta y abandona el lugar.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas, de 21 años. Gracias a los videos y a ese testimonio, la Policía logró identificar la camioneta.

Los efectivos detuvieron al sospechoso diez días después del accidente en una vivienda de la zona, donde además secuestraron la ropa que el sujeto vestía el día del incidente.

La causa fue caratulada como lesiones y daños. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial de La Plata.

Otro caso

Por otro lado, on joven de 24 años -identificado como Ariel Federico Bellena- perdió la vida semanas atrás después de accidentarse con su moto en medio de una caravana en el kilómetro 35,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Junto a Bellena viajaba una mujer de 21 años que resultó ilesa.

La moto en la que iban ambos -una Motomel S2 150- terminó en un zanjón al costado de la ruta, a la altura del kilómetro 35,5, en sentido a la capital bonaerense.

El trágico accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El video fue registrado por un integrante de la caravana de motos que había quedado rezagado. Al avanzar y alcanzar a quienes encabezaban la comitiva, se ve cómo la motociclista pierde el control de su vehículo, lo quw ocasionó una colisión grupal.

Según reconstruyó del diario local El Día, un grupo de conductores que integraba la caravana disminuyó la velocidad de forma imprevista, lo que provocó que Bellena perdiera el equilibrio y saliera despedido de la cinta asfáltica.