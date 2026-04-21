Un motociclista murió en la Autopista Buenos Aires-La Plata al chocar en medio de una caravana de motos

El último fin de semana se registró un episodio trágico en el kilómetro 35,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata: Ariel Federico Bellena, un joven de 24 años, perdió la vida tras accidentarse con su moto en medio de una caravana de motos. El hecho quedó registrado en un video y la Justicia aún investiga las causas del accidente.

Junto a Bellena viajaba una mujer de 21 años que resultó ilesa. La moto en la que iban ambos -una Motomel S2 150- terminó en un zanjón al costado de la ruta, a la altura del kilómetro 35,5, en sentido a la capital bonaerense.

El trágico accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El video fue registrado por un integrante de la caravana que había quedado rezagado. Al avanzar y alcanzar a quienes encabezan la comitiva, se ve como la motociclista pierde el control de su vehículo, ocasionando una colisión grupal.

Según reconstruyó del diario El Día, un grupo de conductores que integraba la caravana disminuyó la velocidad de forma imprevista, lo que provocó que Bellena pierda el equilibrio y salga despedido de la cinta asfáltica.

El rodado de la víctima terminó en un zanjón

Las pericias confirmaron que el joven de 24 años iba sin casco. Al momento del arribo del personal médico, se constató que, debido a la gravedad de el impacto al caer del rodado, Bellena murió en el acto.

Como consecuencia del fatídico desenlace, el tráfico de la Autopista Buenos Aires-La Plata se alteró por varias horas, lo que provocó importantes congestiones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 y fue caratulada como ”homicidio culposo”. En la misma intervino el Departamento Judicial Quilmes, que continúa con las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades.

Otro accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata

En noviembre del año pasado, un camión perdió el control y quedó incrustado sobre el separador que divide a la Autopista Buenos Aires-La Plata. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 23,5, próximo a la localidad de Ezpeleta. La circulación quedó reducida a un carril en ambos sentidos.

Un camión perdió el control y quedó incrustado sobre el separador que divide a la Autopista Buenos Aires-La Plata

Testigos del hecho compartieron imágenes del vehículo, que quedó colgado encima del divisor, bloqueando de esta manera el flujo de vehículos. Personal de Seguridad Vial trabaja en el lugar y avanza con su remoción.

Producto del accidente, según consignó el portal 0221, una importante cantidad de combustible se desparramó sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona.

Un camión perdió el control y quedó incrustado sobre el separador que divide a la Autopista Buenos Aires-La Plata

Uno de los episodios más recientes de congestión vehicular se remonta a julio del año pasado, a principios de las vacaciones de invierno, cuando manifestantes cortaron la circulación de esta autopista en ambos sentidos a la altura del kilómetro 6,5.

Aquel sorpresivo piquete provocó un caos en la calzada, con filas extensas, desesperación de los pasajeros y demoras durante más de una hora.