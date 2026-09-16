Aumentaron los ataques de piratas del asfalto a los vehículos que reparten mercadería de e-commerce

“El comercio online y la distribución de ‘última milla’ ya tienen una dinámica propia y modificaron también la modalidad del delito”. Esa afirmación corresponde a las conclusiones presentadas por la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, liderada por los abogados Víctor Varone y Gabriel Iezzi y de la que participan más de 100 empresas integrantes de la cadena logística y vinculadas al tema, dentro de las cuales figuran dadores de carga, transportistas, aseguradores, brokers, supermercadistas, operadores postales y gerentes de seguridad y logística.

En el nuevo estudio, presentado hoy, se informó que entre el 1° de julio de 2025 y el 31 de agosto pasado se registraron 5585 ataques de piratas del asfalto.

“De acuerdo con las nuevas estadísticas, el robo de camiones de gran porte registra un promedio de 2,3 incidentes diarios, mientras que los hechos contra vehículos de menor porte alcanzan aproximadamente 11,4 por día. Los datos muestran una disminución de los ataques contra vehículos de gran porte y, paralelamente, un incremento de los delitos contra unidades de menor porte”, se explicó en el citado informe.

Y se explicó: “La mercadería se encuentra cada vez más fragmentada y distribuida en vehículos de menor porte, generando nuevas oportunidades delictivas: ya no hablamos solamente del robo total de una carga, sino también de robos parciales, durante el reparto, por descuido o por oportunidad. En definitiva, cambió la logística, cambió el comercio y también cambió el delito, lo que obliga a adaptar permanentemente las estrategias de prevención, información y coordinación”.

En las estadísticas presentadas el año pasado, donde se analizaron los hechos ocurridos entre el 1° de julio de 2024 y el 31 de agosto de 2025, se contabilizaron 4490 robos a vehículos que transportaban mercadería.

En esa estadística, el robo de camiones de gran porte promedió 3,3 incidentes diarios, mientras que los de menor porte alcanzaron aproximadamente 9 por día (es decir más de 12 cada 24 horas). En esa ocasión también se observó una baja en los primeros y un incremento en los segundos, según publicó LA NACION el 19 de septiembre del año pasado.

Al crecer los robos a “vehículos de menor porte” aumentó el delito en general.

“Al igual que en años anteriores, el horario con mayor cantidad de incidentes sigue siendo entre las 0 y las 12, concentrando el 74% de los robos. En cuanto a los días de la semana, el miércoles concentra la mayor cantidad de robos con el 21%, seguido de cerca por los lunes y martes (18%)”, se afirmó en el último estudio de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones.

En el informe se hizo un ranking del tipo de mercadería que roban los piratas del asfalto: de los 5585 ataques, en un 36% de los casos sustrajeron mercadería del sector de los comestibles y bebidas; en el 26%, del rubro de paquetería (aumentó un 2% respecto del estudio anterior); en el 14%, industria textil, y en el 10%, electrodomésticos.

“En relación con la modalidad de ejecución del robo, los momentos más aprovechados por los delincuentes continúan siendo la carga y descarga (50%) y la detención eventual, como semáforos (28%). La modalidad de Pirañas del Asfalto sigue siendo frecuente, pero se observa una mayor organización en las detenciones largas”, según se desprende de las conclusiones del informe.

Las filmaciones del seguimiento de una banda de piratas del asfalto

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los barrios más afectados por esta modalidad delictiva son Parque Patricios, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Núñez, Belgrano, Barracas y La Boca, manteniendo niveles similares a los habituales.

En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los ataques suceden en la zona sur del conurbano.

“Según las estadísticas recientes, el delito a nivel federal se estabilizó (ahora 26%, con una leve baja del 2%). En la provincia de Buenos Aires subió del 52% al 53% y, en la ciudad de Buenos Aires, en tanto, pasó del 20% al 21%”, siempre según el citado informe.

Recomendaciones y acciones

Como sucede en todos los informes anuales de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, hay un apartado de recomendaciones y acciones a implementar para tratar de disminuir los ataques de delincuentes.

“Durante el último año, varias de las recomendaciones planteadas comenzaron a transformarse en acciones concretas. Se avanzó en capacitación, prevención, controles y patrullajes en zonas críticas, así como en la incorporación progresiva de tecnología aplicada a la seguridad logística. También se fortaleció la coordinación entre empresas, fuerzas de seguridad y organismos públicos, generando mejores condiciones para compartir información, identificar nuevas modalidades y anticiparse al delito. Se avanzó, pero todavía resta mucho por hacer. La próxima etapa debe estar orientada a mejorar la capacidad de respuesta inmediata, profundizar la especialización y lograr una coordinación más ágil y efectiva entre todos los actores involucrados. El desafío ya no es solamente reaccionar frente al hecho consumado. La agenda a futuro debe concentrarse en prevenir, anticipar y dificultar el delito antes de que ocurra, utilizando información, tecnología e inteligencia artificial como herramientas cada vez más importantes”, sostuvieron los especialistas.

Y también se profundizó en el destino de la mercadería sustraída. “Durante este período también comenzamos a trabajar sobre uno de los aspectos centrales del problema: el destino de la mercadería robada y el daño que genera su comercialización. El principio continúa siendo claro: ‘No se roba lo que no se vende’. Si existe un mercado dispuesto a comprar mercadería de origen ilícito, existe un incentivo económico para sostener toda la cadena delictiva. Por eso, la próxima etapa requiere avanzar en sistemas de trazabilidad, fortalecer el control del mercado secundario y de los canales de comercialización —incluidas las plataformas online— y mejorar los mecanismos que permitan detectar productos de origen ilícito. Pero también exige profundizar un cambio cultural. Comprar mercadería robada no es una conducta inocua: alimenta organizaciones criminales y genera consecuencias económicas, comerciales, laborales y, en determinados productos, hasta riesgos para la salud. La concientización y la comunicación deben convertirse, por lo tanto, en una parte central de la estrategia preventiva”.

Para este año, Iezzi y Varone implementaron un nuevo mecanismo para contar con información online sobre los ataques: que los socios de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones carguen “en forma directa” los ataques en la Web.