Bajaron en Vicente López los delitos cometidos por motochorros

Uno de los delitos que tienen más impacto público son protagonizados por motochorros. Un modalidad que crece en territorio bonaerense de acuerdo con las estadísticas oficiales. En ese sentido, el partido que evidenció la disminución más importante en los últimos dos años es Vicente López, que registró en 2026 una reducción del 32,8% en los casos de motochorros respecto del mismo período de 2025, la mayor caída porcentual entre los 24 municipios del conurbano bonaerense. De 58 casos denunciados entre el 1° de enero y el 10 de agosto de 2025, se pasó a 39 en el mismo período de este año. Fueron detenidos 14 de los delincuentes que intentaron golpes en esa modalidad.

Según datos de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Provincia de Buenos Aires, detrás de Vicente López se ubicaron Hurlingham, con una baja del 26,5%; Tres de Febrero, con un 24,1%; Malvinas Argentinas, con un 21,7%; y San Miguel, con un 19,7%.

La disminución de los robos bajo esta modalidad en Vicente López contrastó con la tendencia registrada en el conjunto de la Provincia de Buenos Aires. Durante el mismo período, los casos de motochorros a nivel provincial aumentaron un 23,5%, al pasar de 15.322 a 18.929 hechos.

Funcionarios municipales informaron, además, que en ese distrito la tasa de delitos se estableció el año pasado en 1765 cada 100.000 habitantes. En ese relevamiento se tomaron en cuenta denuncias por homicidios, lesiones dolosas, abusos sexuales, amenazas, robos, hurtos, estafas, daños y tenencia y venta de drogas.