Un adolescente escapaba de repartidores que lo acusaban de robo, cruzó una autopista y fue atropellado en Mendoza

Un adolescente de apenas 13 años fue atropellado en una autopista de Mendoza en la noche del miércoles mientras intentaba huir de un grupo de trabajadores de reparto que lo acusaban de robo. El joven fue trasladado a un hospital y permanece en terapia intensiva. La secuencia quedó grabada por el celular de un testigo.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 22.30 a la altura de la intersección entre Calle Rosario y Acceso Este, en la cercanía al Mendoza Shopping, en la localidad de Guaymallén, según fuentes consultadas por LA NACION.

De acuerdo al relato de un testigo, todo comenzó en el barrio Unimev, a solo unas cuadras del lugar del siniestro, donde el joven le habría intentado robar una moto a uno de los repartidores.

Así fue el impactante accidente (imágenes sensibles)

Tras fracasar en el asalto, el chico escapó rápidamente del lugar y llegó a tomarse un colectivo sobre la autopista. Sin embargo, los trabajadores lo persiguieron en moto, frenaron el transporte y consiguieron que descendiera.

Lo ocurrido posteriormente fue filmado por uno de los presentes. En las imágenes que trascendieron se puede observar en primera instancia al joven al costado de la autopista, rodeado de repartidores.

En un momento determinado, el menor, vestido con un buzo y un jean, ambos de color claro, logró escapar y comenzó a correr, mientras que era perseguido por los trabajadores de delivery.

Al no divisar más opciones para la huida, empezó a cruzar la autopista. Pudo sortear la primera parte, y cuando estuvo cerca de llegar al otro lado, lo impactó un Peugeot 408 gris, conducido por un hombre de 61 años.

“¡Uh, lo pisó! ¡Lo mató, lo mató!“, se escucha decir al hombre que estaba grabando la secuencia tras el impactante choque.

Luego del accidente, el adolescente fue atendido por personal Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos constataron que el chico sufrió un politraumatismo grave, motivo por el cual decidieron su traslado al Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti. De acuerdo al último parte, permanece estable, pero en terapia intensiva.

La imagen del joven antes de cruzar por la autopista, acción que terminaría con su atropello Captura

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Guaymallén N°2, bajo el ala de Mariana Gutiérrez. Tal y como pudo confirmar este diario, la magistrada ordenó medidas con el objetivo de reconstruir lo ocurrido, desde el momento del presunto robo hasta el incidente sobre la autopista.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona pueden resultar clave para confirmar lo declarado por los testigos que acusaron al joven de robo.