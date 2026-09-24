San Isidro tuvo la mayor baja en la tasa de robos desde 2023 y Malvinas Argentinas, la peor

El mapa de la inseguridad en el conurbano dibuja una geografía de fuerte disparidad y llamativos contrastes. En un territorio azotado por la delincuencia y la preocupación ciudadana, las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires exponen un panorama donde la efectividad de las políticas de prevención generó amplias brechas entre municipios vecinos.

En ese escenario, dos partidos de la zona norte y uno de la zona sur del conurbano se destacan por la reducción más contundente en la tasa de robos por habitante en el trienio 2023-2025.

De acuerdo con las cifras del SNIC a las que accedió LA NACION, San Isidro se posicionó como el municipio que lideró la retracción del delito de robo entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires. La tasa de robos en esa comuna experimentó una caída del 30,5% entre 2023 y 2025.

Muy cerca se ubicó el municipio de Avellaneda, en el cordón sur, con un descenso del 30,1%, mientras que Vicente López, lindante con la Capital Federal y con la propia San Isidro, ocupó el tercer lugar con un retroceso del 25,5% en su indicador de delitos contra la propiedad.

San Isidro lideró la baja de robos en el conurbano bonaerense Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Estos tres distritos lograron tomar amplia distancia del comportamiento promedio regional, en un periodo donde la curva de robos registró alzas de hasta dos dígitos en varios de los distritos. El caso más dramático es el del partido de Malvinas Argentinas, donde la variación de la tasa de robos entre 2023 y 2025 fue del 54%; la secundaron San Fernando (36%) y Lomas de Zamora (30,7%).

Una brecha que se ensancha entre vecinos

El análisis pormenorizado de los 24 partidos que integran el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires expone esa heterogeneidad manifiesta. La variación de la tasa de robos cada 100.000 habitantes entre 2023 y 2025 muestra un abanico donde conviven 12 municipios con caídas del delito, seis con incrementos leves o moderados y otros seis con escaladas marcadas o severas .

Entre las comunas que exhiben datos alentadores se destacan, además de San Isidro, Avellaneda y Vicente López, Esteban Echeverría (-22%), San Miguel (-19%), Almirante Brown (-18,4%), Moreno (-18%), Florencio Varela (-17,3%), Morón (-15,6%), La Matanza (-14,3%), Quilmes (-9,9%) y Hurlingham (-3,8%).

Por su parte, en la franja de incrementos leves o moderados figuran General San Martín (+1,7%), Tres de Febrero (+2,6%), Tigre (+2,8%), José C. Paz (+3,7%), Berazategui (+4,0%) y Ezeiza (+6,1%).

Las cifras encienden alarmas por las subas en Ituzaingó (11%), Merlo (18,5%), Lanús (27,5%), Lomas de Zamora (30,7%), San Fernando —municipio contiguo a San Isidro— (36%) y Malvinas Argentinas (54%).

San Isidro, por debajo de la media nacional y la provincial

En 2025, la tasa nacional de robos cerró en 778 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la media en la Provincia de Buenos Aires fue de 593. Frente a esos valores de referencia, S an Isidro registró una tasa de robos que se situó un 36% por debajo del promedio nacional y un 16% por debajo del promedio provincial.

San Isidro lideró la baja de robos en el conurbano bonaerense Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Bajado a números concretos, en las comisarías y fiscalías de San Isidro se contabilizaron 645 robos y 533 hurtos menos. En el caso específico de los hurtos, el municipio logró una contracción global del 25% en el periodo evaluado.

Paralelamente, las estadísticas del Ministerio de Seguridad bonaerense respaldan esta trayectoria en el rubro de delitos prevenibles, aquellos que pueden ser disuadidos mediante la presencia policial y tecnológica en la vía pública.

El acumulado anual en el partido pasó de 4090 casos en 2022 a un pico de 4192 en 2023, para luego descender a 3611 en 2024 y 2989 en 2025. Este último número representó una baja del 26% respecto de los niveles de 2023.

El desplome del robo automotor y el “escruche”

La individualización por tipo de delito revela cambios profundos en las dinámicas criminales locales. Al comparar el primer semestre de 2023 con el primer semestre de 2026, los registros oficiales muestran que el conjunto de delitos graves disminuyó un 43,3%, al pasar de 779 hechos a 442.

Si la comparación se realiza con el primer semestre de 2025 (644 casos), la merma fue del 31,4%. Esta categoría engloba tipologías de alta sensibilidad social: homicidio, escruche (robo en ausencia de moradores), robo en finca, robo en vía pública con armas, robo en vía pública, robo automotor y robo de motovehículos.

El dato de mayor relieve estadístico lo aporta la sustracción de vehículos. El robo automotor en el primer semestre experimentó una caída drástica del 90,7% entre 2023 y 2026: de 86 casos en los primeros seis meses de 2023 a solo 8 en el primer semestre de este año (78 hechos menos) .

Incluso en la comparación interanual reciente contra el primer semestre de 2025 (donde se habían registrado 40 hechos), la reducción fue del 80,0% (32 casos).

En cuanto a los homicidios dolosos, la serie histórica entre 2000 y 2025 muestra que San Isidro se mantuvo habitualmente por debajo de los promedios de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, aunque con excepciones puntuales.

San Isidro lideró la baja de robos en el conurbano bonaerense Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

En 2023, la comuna sufrió una fuerte embestida delictiva en la que contabilizó 14 homicidios dolosos, alcanzando una tasa de 4,7 cada 100.000 habitantes. Ese dato marcó el máximo nivel en diez años, superando los parámetros prepandemia e igualando una anomalía que en este siglo solo se había registrado en 2007, cuando el indicador local quebró el techo nacional y provincial.

Sin embargo, en el bienio posterior la tendencia dio un giro decisivo. Entre 2023 y 2025, los homicidios dolosos en San Isidro se redujeron exactamente a la mitad: la cifra absoluta descendió de 14 a 7 asesinatos en 2025, lo que hizo retroceder la tasa de homicidios a 2,4 cada 100.000 habitantes, ubicando al municipio en su piso histórico.

El semestre más seguro en cuatro años

La tendencia a la baja no se detuvo en el cierre del balance de 2025, sino que se profundizó en la primera mitad de 2026. Los datos oficiales del Ministerio de Seguridad provincial indican que el primer semestre de 2026 se convirtió en el período más seguro en San Isidro de los últimos cuatro años.

San Isidro lideró la baja de robos en el conurbano bonaerense Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

En la medición acumulada de los primeros cinco meses (enero-mayo), los delitos prevenibles bajaron un 41% en comparación con el mismo tramo de 2023, pasando de 1922 a 1120 expedientes. Al consolidar el semestre completo, la cifra de delitos prevenibles se ubicó en 1276 casos en 2026, contra los 1535 anotados en el primer semestre de 2025 y los 1891 reportados en igual período de 2024. Ello implicó una baja interanual del 16,9% (259 hechos) frente a 2025 .

En el desglose específico de los delitos contra la propiedad del primer semestre de 2026 versus el primer semestre de 2025, la retracción fue del 16,6% (252 casos). El cuadro comparativo oficial detalla la siguiente evolución interanual: