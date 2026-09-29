Balearon a un custodio de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en un intento de robo en La Matanza

En un nuevo episodio de violencia en el conurbano bonaerense, uno de los custodios de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva fue baleado en un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando el suboficial mayor de la Policía Federal David Alberto Farías —miembro de la División Seguridad y Custodia— recibió un disparo en el hombro al ser abordado por una banda de motochorros en la puerta de su casa, situada en Gallardo y Dragones.

Un custodio de la ministra Monteoliva se tiroteó con delincuentes

Según registraron cámaras de seguridad de la zona, pasadas las 5.05, Farías ya había estacionado su Toyota Etios y se disponía a bajar cuando, desde una moto, le dispararon hacia la puerta del lado del conductor. De inmediato el suboficial mayor repelió la agresión con varios disparos. Uno de los asaltantes, alcanzado por los proyectiles, cayó a pocos metros de la escena con una herida en la zona lumbar; más tarde fue identificado como Ariel Ignacio Arévalos, de 28 años.

El otro delincuente, identificado como Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24 años, fue trasladado por familiares en un auto blanco hasta la guardia del Hospital Simplemente Evita, de La Matanza, donde ingresó con cinco impactos de bala. El vehículo y la pistola hallada dentro del rodado fueron secuestrados por la policía, al igual que la moto usada por los asaltantes en el ataque a Farías, cuya arma reglamentaria también fue preservada para ser sometida a peritajes, del mismo modo que su Toyota Etios.

El arribo a la guardia del hospital de uno de los asaltantes del suboficial de la Policía Federal

“La persona, que resultó ser personal de PFA, llevó a su esposa a una parada de colectivo. Volvió a su casa y cuando abrió el portón para ingresar su auto, aparecieron dos hombres en una moto. Comenzó un intercambio de disparos. El efectivo resultó herido en un brazo. Está siendo operado, pero se encuentra fuera de peligro”, indicó el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, en diálogo con LN+.

Una de las armas secuestradas

Además, informó que los dos sospechosos resultaron heridos, uno de un disparo y el otro de cinco. “Uno de ellos tiene un pedido de captura por homicidio”, reveló Arribas, que abrió una instrucción penal preparatoria (IPP) por los delitos de tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 29, 2026

En su perfil de la red social X, la ministra Monteoliva sostuvo: “Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria. Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En la Argentina, el que las hace, las paga”.