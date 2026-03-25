Balearon a un jefe policial en Córdoba en medio de una pelea entre cuidacoches

CÓRDOBA.- Un comisario inspector de la Policía de Córdoba fue baleado por la espalda anoche alrededor de las 21.30 cuando, vistiendo de civil, realizaba compras en un local de comidas rápidas. En la zona comenzó una pelea entre cuidacoches -llamados “naranjitas” en esta ciudad- y fue atacado cuando intentó intervenir. No hay detenidos.

El comisario inspector Rubén Brandán buscó frenar la pelea entre los cuidacoches y en ese momento se le cayó el arma reglamentaria, lo que provocó un caos y comenzaron disparos.

El hecho se produjo en Fuerza Aérea al 1800, en el suroeste de la ciudad de Córdoba. Según los primeros datos, Brandán buscó separar a los que estaban discutiendo. No está claro si, además, intervino un automóvil.

Al comenzar los disparos, el jefe policial recibió un impacto en la espalda que le afectó uno de sus pulmones. Primero fue trasladado al Policlínico Policial, que está cerca, y después derivado al Hospital de Urgencias donde permanece internado, consciente. Los estudios que le realicen esta mañana determinarán los daños.

El hecho profundiza la discusión que hace meses se da en Córdoba en torno a los “naranjitas”. En diciembre ingresó a la Legislatura un proyecto del oficialismo para prohibir los cuidacoches, su tratamiento se frenó por el debate respecto de si era una forma de “criminalización de la pobreza”.

El objetivo es modificar el Código de Convivencia, cuyo artículo 60 permite la actividad siempre que el pago sea voluntario y no extorsivo. En la práctica, ese límite es difuso y se multiplican los casos en que los que la gente reclama porque hay “tarifas fijas” y hasta ataques cuando no se paga esa suma.

Aunque el debate legislativo se postergó, desde el Ministerio de Seguridad incrementaron los controles y periódicamente dan cuenta de detenciones. Por ejemplo, comunicó que anoche fueron detenidos cuatro de 18 años en distintos puntos de la ciudad (ninguno donde fue herido el jefe policial).

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros aseguró que Brandan fue herido en la pelea entre los cuidacoches0 “por el espacio público”. En esa línea, insistió en que la Legislatura debe avanzar en los cambios de las regulaciones.

“Nosotros vamos, los llevamos detenidos, y ahi es la Justicia la que evalúa si se comete un delito. No hay seguridad jurídica en la calle solo actuamos con denuncias”, indicó.