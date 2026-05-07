Una mujer de 75 años fue atropellada mientras bajaba de un colectivo y debieron amputarle un pie
El accidente ocurrió en la ciudad de Córdoba; la víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias
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Una mujer de 75 años sufrió un grave accidente este jueves que le costó la pérdida de su pie derecho tras ser atropellada por un colectivo en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba.
El siniestro vial ocurrió alrededor de las ocho de la mañana en la calle Belgrano al 400 cuando la pasajera descendía de una unidad de la línea 31 de SiBus.
Según las primeras reconstrucciones, la mujer, por causas que aún se desconocen, perdió la estabilidad mientras descendía del vehículo y cayó sobre el asfalto. Acto seguido, el chofer, sin percatarse de la situación, reinició la marcha y le aplastó el pie derecho.
Tras el accidente, personal del servicio de emergencias y efectivos de la Policía de Córdoba asistieron a la víctima en el lugar y luego la trasladaron al Hospital de Urgencias.
Ante la gravedad de las lesiones, los profesionales procedieron a la amputación del pie a la altura del tobillo, según informaron fuentes policiales a La Voz del Interior.
Dos accidentes similares en CABA
El mes pasado en la Ciudad de Buenos Aires, una neuróloga murió tras bajar y ser arrollada por un colectivo de la línea 134 en Villa Devoto.
Testigos declararon al personal del SAME que la mujer, Bárbara Rocío Granado Schonholz, de 31 años, bajaba de aquel transporte por la puerta del medio cuando ésta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila. Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y atropelló a la pasajera.
Días después de ese accidente, un niño de cinco años resultó herido cuando descendía del colectivo con su abuela en Villa Fiorito. El menor —identificado como Giovanni —quedó colgado de la unidad de la línea 283 y fue arrastrado varios metros por el asfalto.
El chico quedó enganchado del último estribo y el chofer, sin notar la situación, retomó la marcha y lo arrastró varios metros por el asfalto.
El menor fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos constataron que sufrió politraumatismos sin lesiones de gravedad. Horas después le otorgaron el alta médica.
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