Balearon a un policía en la cabeza durante un allanamiento en Mar del Plata y su estado es gravísimo

MAR DEL PLATA. Un joven oficial de policía agonizaba esta tarde tras recibir disparos en la cabeza cuando participaba del allanamiento de un domicilio en la zona oeste de la ciudad, en una investigación sobre una organización dedicada al narcomenudeo.

Sus compañeros lo asistieron en el lugar y pronto se gestó el traslado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos, donde se constató que tenía lesiones cerebrales gravísimas que no dejaban margen de maniobra para la intervención profesional.

Los médicos habrían constatado por lo menos dos heridas de bala en la cabeza y un recorrido de proyectil que dañó de gravedad el cráneo, el cerebro y el conjunto de vasos sanguíneos.

Los disparos no salieron desde la casa situada en Termas de Río Hondo y Rawson, donde los policías tenían previsto cumplir con una medida judicial de allanamiento, sino, según informaron a LA NACION fuentes policiales, desde una motocicleta en la que se movilizaban dos jóvenes.

Al pasar por el lugar dispararon contra los policías y luego escaparon a alta velocidad. Hasta el momento no han podido ser identificados.

En la zona donde se realizaba el operativo, dispuesto desde la Fiscalía Especializada en Estupefacientes, se habían detectado movimientos de una organización que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes de pequeña escala. Hacia ese objetivo fueron, con la orden de sumar elementos para la investigación y aprehender a quienes participan de estas acciones de narcomenudeo.