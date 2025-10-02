Berisso: se tiró a nadar, desapareció y lo encontraron muerto dos días después

Tras la desaparición de un joven el martes pasado, luego de ingresar a nadar y no regresar a la orilla, la búsqueda que mantenía en vilo a los vecinos de Berisso tuvo un desenlace trágico. Este jueves por la mañana, los equipos de emergencias localizaron en el Río de la Plata el cadáver del joven de nacionalidad colombiana, de entre 18 y 25 años.

Según informó la Secretaría de Seguridad de Berisso al medio O221, el hallazgo se produjo a unos 50 metros de la costa, en la zona de Palo Blanco. En el operativo, que comenzó apenas se registró la denuncia y se extendió durante toda la jornada del miércoles, participaron efectivos de la Policía bonaerense, personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios locales.

La desaparición del joven colombiano había sido advertida por una encargada del balneario, de 41 años, que señaló que su hija de 16 años observó el instante en el que ingresó al agua.

El muchacho llevaba consigo una mochila celeste y una botella en la mano, mientras caminaba por la zona de Palo Blanco. Según el relato de la adolescente, antes de entrar al río dejó sus pertenencias en la arena, se desvistió y se sumergió en el agua, pero nunca regresó a buscarlas.

En el operativo de rastrillaje intervinieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios locales

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer con precisión las circunstancias que derivaron en la muerte. Entre los puntos de análisis figuran las condiciones del río al momento del hecho y la posible incidencia de las corrientes internas que suelen presentarse en esa área. Además, se ordenó la autopsia correspondiente, que permitirá confirmar la causa del deceso y descartar la participación de otros factores externos en el desenlace.

