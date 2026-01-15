Berisso: un hombre se metió a nadar en el río, fue llevado por la corriente y murió ahogado

Un trágico incidente ocurrió este miércoles en la costa bonaerense de Berisso, donde un hombre fue encontrado sin vida y tras ahogarse en la Isla Paulino. La víctima se había metido al agua con fines recreativos, pero fue arrastrada por la corriente y las personas que se encontraban en el lugar la perdieron de vista.

Según detalló el medio local 0221, los testigos lograron sacar del agua al hombre, identificado como Ariel Alejandro García Cipolla, de 47 años y oriundo del partido de Florencio Varela, y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque sin resultados positivos.

Un llamado telefónico alertó a la Policía sobre la situación en el sector costero. Al arribar, los efectivos hallaron el cuerpo recostado sobre la orilla, cubierto con una toalla y sin signos vitales. Minutos después, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó oficialmente el fallecimiento.

En el lugar también trabajaron agentes de Defensa Civil, peritos y personal de la morgue, mientras se tomaron declaraciones testimoniales para avanzar con la investigación. El episodio, en tanto, fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.

La causa quedó a cargo de la UFI N°12, desde donde se dispuso continuar con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

Por su parte, el director de Defensa Civil, Roberto Scafati, aseguró a 0221 que en la zona en la que ocurrió el incidente está prohibido bañarse, ya que “no es una zona de playa sino un canal de navegación, distante a unos 600 metros de la zona habilitada, y se encuentra debidamente señalizado con carteles que advierten la prohibición”.

Un ahogado en el Nahuel Huapi

Un incidente similar tuvo lugar este martes en el lago Nahuel Huapi, a la altura de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí, un hombre de 39 años falleció tras meterse a nadar e intentar llegar a un velero que estaba en el cauce del agua. En el camino se descompensó y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no logró sobrevivir.

El medio local Río Negro identificó al hombre, de acuerdo con fuentes con acceso a la investigación, como Sergio Andrés Roldán y vecino del barrio Pájaro Azul. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 18, cuando la víctima ingresó al lago desde la costa, frente al hotel El Casco, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Bustillo, para llegar a nado hasta un velero que se encontraba a pocos metros. Sin embargo, en medio del trayecto comenzó a tener dificultades, se hundió y no logró continuar.

Un grupo de personas que se movilizaba en kayak lo vio y logró rescatarlo. Una vez en la costa, personal de Bomberos y de la Policía iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de una hora, pero los médicos constataron el fallecimiento.