Murió una pareja en un choque frontal en la Ruta 3
Ocurrió este sábado pasadas las 7 a la altura de la localidad bonaerense de Las Flores; hay otros tres heridos
Un trágico siniestro vial ocurrió este sábado por la mañana en la ruta nacional 3 cuando un fuerte choque frontal provocó la muerte de una pareja. En el mismo vehículo iban otras dos personas que debieron ser hospitalizadas.
El hecho ocurrió hoy pasadas las 7 a la altura del kilómetro 228, cerca de la localidad de Las Flores, cuando, por causas que todavía se desconocen, colisionaron de frente una Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok que iba en sentido contrario.
Debido al fuerte impacto, ambos adultos que iban en la Kangoo, identificados como Eduardo Basilio Diaduchi y Cecilia Sosa, oriundos de Berisso, murieron en el acto. En el interior del vehículo viajaba también una niña de 13 años, que fue derivada a un hospital local para que sus heridas sean evaluadas.
Además, otra persona -un adulto- que iba en la Kangoo resultó herida de gravedad y se encuentra ingresada en el Hospital Las Flores.
Por otro lado, la Amarok era conducida por Eloy Caro Márquez, domiciliado en Olavarría. De acuerdo a lo que publicó el medio local Noticias de Azul, el hombre presentó lesiones leves y fue trasladado al hospital, aunque sin riesgo de vida.
En las imágenes difundidas se puede ver a ambos autos con importantes daños en la parte frontal, sobre todo el vehículo de menor porte.
El mismo diario indicó que en el lugar trabajaron efectivos locales de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, Corredores Viales y Policía Científica de Azul. La investigación del trágico siniestro quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N°3 de Las Flores, de Pablo Iparraguirre.
En tanto, mientras se realizaban las pericias correspondientes, la ruta permaneció totalmente cortada a la circulación y las autoridades habían recomendado circular con precaución y mantenerse atenta a los desvíos. Luego del operativo, fue liberada en todos sus carriles y el tránsito fue normalizado pocas horas después.
La causa quedó caratulada como “doble homicidio culposo” mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente.
