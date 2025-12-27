Murió una pareja en un choque frontal en la Ruta 3

Un trágico siniestro vial ocurrió este sábado por la mañana en la ruta nacional 3 cuando un fuerte choque frontal provocó la muerte de una pareja. En el mismo vehículo iban otras dos personas que debieron ser hospitalizadas.

El hecho ocurrió hoy pasadas las 7 a la altura del kilómetro 228, cerca de la localidad de Las Flores, cuando, por causas que todavía se desconocen, colisionaron de frente una Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok que iba en sentido contrario.

Debido al fuerte impacto, ambos adultos que iban en la Kangoo, identificados como Eduardo Basilio Diaduchi y Cecilia Sosa, oriundos de Berisso, murieron en el acto. En el interior del vehículo viajaba también una niña de 13 años, que fue derivada a un hospital local para que sus heridas sean evaluadas.

Choque fatal en la ruta 3 Las Flores TV

Además, otra persona -un adulto- que iba en la Kangoo resultó herida de gravedad y se encuentra ingresada en el Hospital Las Flores.

Por otro lado, la Amarok era conducida por Eloy Caro Márquez, domiciliado en Olavarría. De acuerdo a lo que publicó el medio local Noticias de Azul, el hombre presentó lesiones leves y fue trasladado al hospital, aunque sin riesgo de vida.

En las imágenes difundidas se puede ver a ambos autos con importantes daños en la parte frontal, sobre todo el vehículo de menor porte.

Choque fatal en ruta 3: dos muertos Las Flores TV

El mismo diario indicó que en el lugar trabajaron efectivos locales de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, Corredores Viales y Policía Científica de Azul. La investigación del trágico siniestro quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N°3 de Las Flores, de Pablo Iparraguirre.

En tanto, mientras se realizaban las pericias correspondientes, la ruta permaneció totalmente cortada a la circulación y las autoridades habían recomendado circular con precaución y mantenerse atenta a los desvíos. Luego del operativo, fue liberada en todos sus carriles y el tránsito fue normalizado pocas horas después.

La causa quedó caratulada como “doble homicidio culposo” mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente.