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Bloquearon siete plataformas de juego clandestino en las que apostaban menores al operar sin controles de edad

La investigación se inició tras una presentación de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

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Bloqueron plataformas de juegos online
Bloqueron plataformas de juegos onlineLotería de la Ciudad

“La Justicia bloqueó siete plataformas de juego que operaban sin controles de edad ni verificación de identidad, lo que exponía a niños, niñas y adolescentes a graves riesgos, como la ludopatía”.

Así, fuentes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (Lotba) informaron sobre un operativo ordenado por la Justicia tras una denuncia realizada por el organismo público, a cargo de Jesús Acevedo.

“La investigación preliminar y de detección que dio origen al operativo fue encabezada por Lotba. Con esos elementos, la medida fue ejecutada por la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas. En tanto, las órdenes de bloqueo fueron dispuestas por los Juzgados Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, N° 19 y N° 21, a cargo de los jueces Agustín Riggi, María Julia Correa y Paula Núñez Gelves, respectivamente", se informó en un comunicado de prensa.

La investigación comenzó por una denuncia de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
La investigación comenzó por una denuncia de Lotería de la Ciudad de Buenos AiresLotería de la Ciudad

Según se informó, tras un trabajo técnico de fiscalización, monitoreo y rastreo digital, Lotba determinó que las plataformas detectadas no eran emprendimientos aislados, sino “estructuras organizadas y sofisticadas dedicadas a la explotación clandestina del juego online”.

La investigación permitió establecer que estos sitios simulaban la identidad de marcas autorizadas para engañar a los usuarios y derivarlos hacia entornos ilegales.

“Uno de los aspectos más graves detectados por Lotba y la Feja fue la ausencia total de filtros, lo que permitía deliberadamente el acceso de menores de edad. Por este motivo, la estrategia conjunta de persecución penal y fiscalización prioriza especialmente a aquellos operadores que facilitan la vulneración de los sectores más vulnerables. Con esta acción, Lotba reafirma su rol como organismo de control enfocado en garantizar una oferta lúdica segura, responsable y legal, y continúa trabajando junto a distintas áreas del Gobierno de la Ciudad en la lucha frontal contra el juego ilegal y la ludopatía infantil”, se agregó en el citado comunicado.

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