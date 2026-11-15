Un niño de 7 años murió este sábado luego de que la camioneta en la que viajaba junto a sus padres y su hermana de 11 despistara por motivos que aún se desconocen y chocara contra un árbol sobre la Ruta Provincial 90, en Chaco. Los otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos y permanecían internados.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 65, en cercanías de la localidad de Pampa Almirón. El rodado involucrado era una pick-up Ford Ranger en la que viajaban dos adultos y dos menores. Por motivos que se desconocen, la camioneta perdió el control, salió de la calzada y terminó su errante recorrido contra un árbol.

Una vez que colisionaron, un conductor que circulaba por la zona detectó al vehículo siniestrado, vio a las víctimas y decidió auxiliarlas. Las subió a su propia camioneta Toyota Hilux y las trasladó hasta el Hospital Félix Anselmo Pértile, de la localidad de General San Martín. Allí, el personal médico constató la muerte del menor, identificado como Tomás Moreno Pegoraro, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Murió un niño de 7 años tras un choque en la ruta 90 en Chaco: la emotiva despedida de sus compañeros y docentes. Gentileza Diario Norte

La hermana mayor del niño, en tanto, debió ser derivada a un centro de salud de Resistencia para recibir atención de mayor complejidad debido a la gravedad de sus heridas. Por su parte, los dos adultos que viajaban en la camioneta, una mujer de 38 años y un hombre de 39, ambos con domicilio en Resistencia, también fueron atendidos en el centro de salud local.

Efectivos de la División Patrulla Vial tomaron conocimiento del accidente a través de un aviso al sistema de emergencias 911. Cuando llegaron al lugar del hecho, encontraron la camioneta Ford Ranger sobre la banquina, pero sus ocupantes ya habían sido trasladados al hospital. En el lugar también intervino personal del Gabinete Científico, encargado de realizar las pericias para reconstruir la mecánica del siniestro.

Murió un niño de 7 años en un accidente en Chaco: la despedida de sus compañeros y docentes. captura de redes

“Con profundo dolor, despedimos a Tomás Moreno Pegoraro, alumno de 2.º grado del Nivel Primario de nuestro Colegio Don Bosco. Acompañamos con nuestras oraciones y todo nuestro cariño a su familia, amigos, compañeros, docentes y a toda la comunidad educativa, unidos en este momento de inmensa tristeza”, indicó la institución en un sentido comunicado y añadió que este lunes no habrá clases por duelo. A su vez, la escuela invitó a toda la comunidad a participar de la misa que se celebrará el martes en la Parroquia María Auxiliadora.