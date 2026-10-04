Recuperaron tres camionetas robadas y detuvieron a tres hombres en Villa Soldati

Tres camionetas obtenidas de una empresa de alquiler de vehículos mediante engaño fueron recuperadas por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Villa Soldati, donde detuvieron a tres hombres que las tenían en su poder.

El procedimiento contó con el aporte del sistema Anillo Digital, que permitió detectar la circulación de los vehículos por la autopista Cámpora.

Los detenidos tienen 34, 32 y 24 años. Los dos primeros registran, en conjunto, una decena de antecedentes por robo, hurto, lesiones leves y culposas, portación de armas no convencionales y tenencia de drogas. Además, uno de ellos tiene una condena por robo agravado, mientras que el otro afronta un proceso por robo en grado de tentativa.

El caso comenzó cuando una firma de alquiler de vehículos entregó dos camionetas Chevrolet S10 y una Nissan Frontier, retiradas de una sede ubicada en Suipacha al 1000, en el barrio de Retiro. La operación se había concretado a partir de un correo electrónico que contenía información falsa y que figuraba a nombre de una empresa petrolera.

Al verificar la documentación y los datos de quien supuestamente había solicitado los vehículos, la compañía propietaria se comunicó con la firma mencionada en el correo. Desde esa empresa negaron haber realizado el pedido, por lo que se radicó la denuncia.

Las tres camionetas fueron robadas luego de engañar a una empresa de alquiler de vehículos Prensa Ministerio de Seguridad

A partir de la presentación, se emitió una alerta temprana para localizar las camionetas. Fue entonces cuando uno de los pórticos lectores de patentes del Anillo Digital detectó el paso de los vehículos por la autopista Cámpora, a la altura del barrio Ramón Carrillo, de Villa Soldati.

Con esa información, efectivos de la División Patrullas de Control de Accesos Sur se dirigieron a la zona y localizaron la Nissan Frontier en José Barros Pazos al 3700, en las inmediaciones del barrio Los Piletones. Allí interceptaron el vehículo y encontraron a uno de los sospechosos al volante.

Además de las tres camionetas robadas, la Policía secuestro tres celulares y una bolsa con tres dosis de tusi Prensa Ministerio de Seguridad

La intervención del sistema permitió sumar al procedimiento al personal de la División Sustracción de Automotores y Autopartes, que llegó al mismo sector y detuvo a los otros dos hombres, quienes estaban con las dos Chevrolet S10.

Durante la requisa del conductor de la Nissan, los policías encontraron una bolsa que contenía tres dosis de tusi. Además de esa droga y de las tres camionetas, en el operativo fueron secuestrados cinco teléfonos celulares.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Martín Yadarola.