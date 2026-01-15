Buscan en todo el país a una adolescente desaparecida en Río Tercero

CÓRDOBA.- Constanza Alexia Baravalle Vidal, de 15 años, vive en Río Tercero (Córdoba) con su familia. El domingo pasado dejó su casa y viajó a la capital provincial, quiso comprar un teléfono móvil en un shopping y, después de eso, no se la vio más. No hay rastros de la adolescente y se la busca intensamente en todo el país.

La madre de Baravalle Vidal estaba en Mar del Plata, a donde había viajado por un cumpleaños, y la adolescente y sus dos hermanos quedaron al cuidado de su abuela.

La denuncia de la desaparición la hizo, precisamente, la abuela. La reconstrucción de sus movimientos, hasta ahora, indica que tomó un colectivo interurbano en Río Tercero en la madrugada del domingo -a donde la vieron algunas personas y es tomada por las cámaras-, se habría bajado en la terminal de Córdoba.

Después, fue a un centro comercial y quiso comprar un iPhone con unos dólares que se había llevado de su casa . No tenía su DNI y no se lo vendieron. Las cámaras del shopping del centro de Córdoba la toman, y esa es la última vez que se la vio.

La joven no respondió a los llamados de sus familiares. La búsqueda se intensificó el martes cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el alerta nacional a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). El objetivo es evitar que la adolescente salga del país y sumar la colaboración de todas las fuerzas provinciales y nacionales.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero y la Fiscalía de Distrito Uno de Córdoba, que trabajan de manera conjunta. La madre de la menor este jueves se reunió en Córdoba con los funcionarios judiciales.

Baravalle Vidal mide 1,55 metros, tiene contextura robusta, cabello lacio y negro, tez blanca y ojos marrones. Al momento de su desaparición, vestía pantalón y remera negra.

La familia y las autoridades piden máxima colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a encontrarla. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Constanza o que haya visto algo relevante puede comunicarse de inmediato al 911 o a la Fiscalía de Instrucción del 1° turno.