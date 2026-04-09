Caranchos de hospital. Una enfermera le robó las llaves a un paciente terminal y la detuvieron cuando saqueaba el departamento junto a su pareja

Alberto Antonio Malaver, de 81 años, estaba internado en grave estado en un hospital privado de la zona de Barracas cuando una enfermera le robó las llaves y la billetera, fue con su pareja al departamento del jubilado, en Retiro, y lo saquearon.

Ambos integrantes de la pareja de ladrones actuaron como “caranchos” que se aprovecharon de la situación de indefensión del paciente en estado terminal para quitarle las llaves de su casa y robarle.

El robo ocurrió el 26 de marzo pasado y los ladrones fueron descubiertos gracias a la encargada del edificio, que alertó a la policía. Los malvivientes también intentaban quedarse con la vivienda.

Un jubilado de 81 años murió tras haber sido asaltado por una pareja de "caranchos de hospital" en su departamento de Retiro

Cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al inmueble, a la 1.20, fueron atendidos por la pareja. Los sospechosos no pudieron justificar su presencia en el departamento de Malaver. Apenas alcanzaron a decir que el dueño del inmueble les había entregado las llaves para que fueran a retirar ropa y se la llevaran al hospital para poder cambiarse.

Un jubilado de 81 años murió tras haber sido asaltado por una pareja de "caranchos de hospital" en su departamento de Retiro

Sin embargo, la portera explicó que no era posible que el propietario del departamento hubiera impartido semejante orden porque estaba muy mal de salud.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad consultaron con la fiscalía de turno, que dispuso la aprehensión de ambos sospechosos, acusados de hurto agravado, delito que prevé penas de entre 1 y 6 años de prisión para “quien hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida”.

Un jubilado de 81 años murió tras haber sido asaltado por una pareja de "caranchos de hospital" en su departamento de Retiro

Antes de descubrir el robo, los efectivos llegaron al departamento por una posible usurpación de la vivienda. Cuando los policías ingresaron en el inmueble hallaron todo revuelto, como si los intrusos hubieran dado vuelta los muebles para buscar elementos de valor.

A partir de la denuncia y la detención de la pareja de ladrones, el Ministerio Público de la Ciudad dispuso que un policía custodiara a la víctima, que seguía internada en el hospital.

La mujer acusada es enfermera, tiene 36 años y trabaja en el centro asistencial, mientras que su cómplice es karateca, tiene 40 años e intentó resistirse cuando la policía lo arrestó.

Un jubilado de 81 años murió tras haber sido asaltado por una pareja de "caranchos de hospital" en su departamento de Retiro

Alberto Malaver, la víctima del robo, nunca pudo regresar a su departamento: falleció el 2 de abril a la madrugada como consecuencia de la grave patología que sufría. Faltaba un mes para que cumpliera 82 años.

En tanto, la pareja de ladrones sigue presa, acusada de hurto agravado e intento de usurpación.