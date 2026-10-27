Casi la mitad de los robos de vehículos en septiembre se concentró en el oeste del conurbano

El oeste del conurbano concentró casi la mitad de los robos de vehículos registrados durante septiembre en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires . Esa zona reunió el 44,9% de los casos, frente al 36,11% de agosto.

El último Indicador de Robo Vehicular (IRV) también reveló que los robos a mano armada representaron el 61,22% de los hechos, mientras que el 38,78% fueron hurtos. En cuanto al tipo de vehículo, los autos particulares fueron los más afectados, con el 73,58% de los casos, seguidos por las pick-ups y 4x4, con el 16,98%, y las motos, con el 7,55%.

El relevamiento fue realizado por el Departamento de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina sobre datos de septiembre correspondientes a su cartera de más de 350.000 vehículos monitoreados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Después del oeste, la zona sur del Gran Buenos Aires se ubicó en el segundo lugar, con el 38,78% de los robos. La Ciudad de Buenos Aires concentró el 12,24% y la zona norte, el 4,08%.

Como es de esperar, la vía pública es el principal escenario de los hechos. Sin embargo, el relevamiento detectó en septiembre un incremento de los hurtos en garajes: representaron el 21,05%, frente al 6,45% registrado en agosto.

Los horarios también mostraron diferencias. La franja comprendida entre las 6 y las 12 fue la de mayor incidencia, con el 28,57% de los casos. Le siguieron el período de 18 a 24, con el 26,53%, y el de 12 a 18, con el 24,49%. La madrugada, entre la medianoche y las 6, concentró el 20,41% de los hechos.

En la distribución por días de la semana, los martes, jueves y viernes compartieron el primer lugar, con el 18,37% de los robos cada uno. Los lunes y sábados registraron el 16,33%, mientras que el miércoles reunió el 8,16%. El domingo fue el día con menor participación, con el 4,08%.

El 44,9% de los robos de autos registrados en septiembre se dieron en el oeste del conurbano bonaerense Captura

El informe también analizó la cantidad de delincuentes que participaron en los hechos. Los robos cometidos por dos personas fueron los más frecuentes, con el 33,33% del total. En segundo lugar quedaron los grupos de tres integrantes, con el 22,22%, seguidos por los de cuatro, con el 18,52%.

Los hechos perpetrados por una sola persona representaron el 11,11%, mientras que los grupos de cinco delincuentes concentraron el 7,41%. Los casos en los que intervinieron seis y diez personas representaron el 3,70% cada uno.

“Los robos cometidos por dos personas son los más usuales en la actualidad, y conocer cómo actúan los delincuentes es clave para tomar los recaudos correspondientes”, afirmó Franco Taraborrelli, gerente general de Ituran Argentina.

Según explicó, el análisis mensual de los datos permite identificar cambios en las modalidades delictivas y ajustar las medidas de protección.

Por su parte, Daniela Medina, gerente de Seguridad y Emergencias de la compañía, advirtió sobre la necesidad de mantener las medidas de prevención en distintos ámbitos, incluidos aquellos que suelen percibirse como más seguros.