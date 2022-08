Caso García Belsunce: “Hay que tener buena memoria después de haber mentido”, la cita para refutar a Nicolás Pachelo

La decimoctava audiencia del tercer juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce había comenzado con la palabra de Nicolás Pachelo, exvecino de la víctima acusado por ese crimen. Hizo unas afirmaciones sobre “unas dudas que había aclarado”. A continuación fue el turno del fiscal Patricio Ferrari que se refirió al “indicio de mendacidad que caracteriza al imputado” y adelantó que iba a “desnudar las mentiras de Pachelo”. El representante del Ministerio Público, además de sostener que el acusado tenía “la cara de cemento”, citó al poeta y dramaturgo francés Pierre Corneille: “Hay que tener buena memoria después de haber mentido”.

El impactante gesto del fiscal en el juicio por el caso Belsunce

Al dirigirse a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, a cargo del debate, Ferrari afirmó: “Pachelo el lunes [pasado] ha vuelto a mentirles a ustedes y a todos los presentes”.

Ese día, Pachelo pidió declarar tras el testimonio del periodista Pablo Duggan, que siempre sostuvo la hipótesis de que el asesino de García Belsunce fue el exvecino del country. Publicó con un libro sobre el caso.

Tras recordar algunos detalles de su investigación periodística, Duggan sostuvo: “Pachelo era la única persona que mentía con respecto a lo que había hecho el 27 de octubre de 2002″.

El periodista habló sobre lo que definió como la “coartada falsa de Pachelo”: la visita a una juguetería de Paseo Alcorta con su hijo Felipe, que en ese momento tenía 7 años, y con su madre, Silvia Ryan, que murió a fines de mayo de 2003, tras arrojarse desde un piso 11 de un edificio de Retiro.

Duggan sostuvo que hay un informe de la empresa VISA que afirma que la compra [un regalo de cumpleaños a Felipe por parte de Ryan, pagado con su tarjeta de crédito] se había hecho a las 21 y no a las 19.40 de aquel domingo, como sostuvo Pachelo.

Entonces, el acusado, tras un cuarto intermedio, pidió hablar. Dijo que se había enterado por la declaración de Duggan que existía un informe de la empresa VISA y que, con su abogada Raquel Pérez Iglesias, corroboraron el expediente y que el horario fijado fue el de las 21.01.

“Cuando dije que estuve a las 19.40 en la juguetería no fue para generar una coartada falsa. El ticket [de compra] decía eso. Me vengo a enterar 20 años después de que la compra se hizo a las 21.01. Nunca quise hacer una coartada falsa, me, guíe por un ticket”, explicó Pachelo ante los jueces.

Nicolás Pachelo es juzgado por el homicidio de María Marta García Belsunce

Ayer, antes de la exposición del fiscal Ferrari, Pachelo pidió la palabra para hablar del comprobante de la empresa VISA. “Durante 20 años no tuve presente el horario de las 21 bajo ningún concepto. Reconstruimos el horario a partir del ticket de la juguetería. El lunes, después de la declaración de Duggan hablé con el doctor [Roberto] Ribas y me recordó que ya lo sabía. En 2003 hicimos una nota con la revista Gente donde ya se manejaba ese horario. Mi abogado, en ese año, había desestimado ese horario porque suponía que la juguetería había cerrado a las 21. Ribas dedujo que se les pasaba las compras a Visa tras el cierre. Lo sabíamos en 2003 y no se tocó más el tema, me dijo Ribas. Hoy no sabemos el verdadero horario porque hay dos tickets, por lo menos yo no lo sé”, explicó el imputado en su nueva intervención.

Ferrari, en cambio, dijo que Pachelo había mentido al desconocer el comprobante de la empresa VISA. “Entiendo que, salvo Gustavo Hechem [abogado de Carlos Carrascosa, el esposo de la víctima] no hay otra persona que conozca más la causa que Pachelo, ya que tuvo acceso desde que fue testigo con ventaja hasta el pedido del 2017, cuando fue imputado. La circunstancia de decir que no sabía ese dato y ahora cambiar ‘la bocha’ tiene que ser tenido como ese indicio de mendacidad”.

El fiscal aseguró que Pachelo y su abogado sabían de la existencia del ticket de Visa. Citó como prueba un intercambio de correos electrónicos de Silvia Ryan, fallecida en mayo de 2003, con Ribas donde se menciona el comprobante de la tarjeta de crédito.

El representante del Ministerio Público recordó que en la caja fuerte del departamento de Ryan se encontró el ticket de la juguetería, “es decir que solo guardaba el de 19.40, el otro lo tenía como dice en sus correos, pero no lo guardó”, expuso el fiscal.

Otro de los ejemplos expuestos por el fiscal fue el expediente judicial donde Pachelo demandó a Carrascosa por daños y perjuicios, donde como prueba a su favor presentó la citada entrevista con la revista Gente donde se hablaba del comprobante de VISA.

Para afirmar que Pachelo mintió en sus declaraciones ante el tribunal, Ferrari recordó las declaraciones testimoniales de Walter Mantovani y Miguel Ángel Monzón, encargado y mozo, respectivamente, de una confitería de una estación de servicio de Pilar. Según los testigos, un día después de la muerte de García Beslunce, cuando todavía no se sabía que había sido un homicidio, cerca de las 7, Pachelo fue a tomar un café y preguntó: “¿Saben algo de la mujer que mataron en el country?”.

Pachelo había sostenido que era imposible que hubiese estado ese día, 28 de octubre de 2002, a las 7 en la confitería porque solía levantarse “entre 9 y 9.30″ y que era “imposible” que los mozos lo recordaran “porque iba muy poco porque era un lugar feo para comer y tomar café”.

Para refutar esa declaración, Ferrari reprodujo el audio de una llamada entre el imputado y un periodista. En la conversación, el imputado reconoció que era “una estación de servicio donde voy muy seguido”.