Caso García Belsunce: “¿Por qué no te tirás por la ventana?”, el escalofriante diálogo entre Nicolás Pachelo y su madre

“¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, te tirás por la ventana y me dejás de romper las pelotas?”, así, Nicolás Pachelo, juzgado por el homicidio de María Marta García Belsunce, le hablaba a su madre, Silvia Ryan. El escalofriante audio fue difundido hoy por el Ministerio Público Fiscal en la tercera audiencia del tercer juicio por el crimen ocurrido en el country Carmel, en Pilar, el 27 de octubre de 2002.

Pocos meses después de esa conversación entre madre e hijo, Ryan, que tenía 60 años, murió tras caer desde su departamento del piso 11 a un patio interno del segundo piso de un edificio de Retiro. Fue el 29 de mayo de 2003. El caso se investigó y se cerró como suicidio.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal Fabián Marelli - LA NACION

La prueba presentada en la audiencia formaba parte de una serie de escuchas telefónicas ordenadas después de un pedido de Diego Molina Pico, el cuestionado primer fiscal del caso García Belsunce, pero que no se conocieron públicamente hasta hoy.

La escucha fue transmitida a partir de la declaración de un testigo. Se trata de Ángel Becerra, que en el momento del homicidio era subcomsiario y jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar.

Tras una pregunta del fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, uno de los representantes del Ministerio Público en el juicio, Becerra dijo que hubo una escucha telefónica que le llamó la atención.

“Hubo una comunicación con la madre que terminó en mal tono”, sostuvo Becerra.

Por lo que se desprende de la conversación, Pachelo estaba molesto porque su madre había llamado por teléfono a la casa de los padres de su por entonces mujer, Inés Dávalos Cornejo.

El exvecino de la víctima le preguntó qué le había dicho a la madre de su mujer. Ryan le respondió: “Estoy preocupada. Tengo miedo por ustedes”. Su hijo, furioso, le espetó: “Sos un ser indeseable. Llamó la madre de Inés llorando. Sos una retrasada mental”.

Tranquila, Ryan siguió la conversación: “No, tengo miedo. Andate a vivir a la casa de los padres de Inés”. La furia de su hijo no se aplacó y, enérgico, gritó: ¨¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, te tiras por la ventana y me dejas de romper las pelotas?”.

Después, según la escucha difundida hoy, la comunicación se cortó. La llamada en cuestión fue del 19 de diciembre de 2002.

“Más allá del temperamento [de Pachelo], no entiendo la reacción”, dijo Becerra.