“No menos de 15 años de cárcel”: pidieron condenar a Nicolás Pachelo por robos en Nordelta, Tortugas y otros dos countries

En un alegato donde definieron a Nicolás Pachelo como mentiroso y psicópata narcisista, los fiscales Andrés Quintana y Federico González pidieron que el sospechoso sea condenado por ocho robos ocurridos entre 2017 y 2018 en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre; el Tortugas Country Club, de Pilar, y en los barrios privados Abril y El Carmencito, de Hudson, Berazategui. Sostuvieron que le corresponden no menos de 15 años de cárcel.

Alegato: "No existen dudas de que Pachelo conocía perfectamente a sus víctimas"

“Pachelo mintió durante la instrucción y durante el juicio. No miente porque es un mentiroso, miente porque es un psicópata narcisista, un negador”, sostuvo el fiscal Quintana a poco de comenzar los alegatos, que son transmitidos por el canal de YouTube de la Suprema Corte bonaerense.

Mientras Quintana alegaba ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro, integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, desde una pantalla de TV se observaban las imágenes de las cámaras de seguridad de Tortugas Country Club y de otros barrios privados durante los robos. La audiencia era presenciada por Carlos Carrascosa, esposo de María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada en el country Carmel de Pilar el 27 de octubre de 2002.

Durante el debate, Pachelo admitió seis de los ocho robos por los que está acusado. Negó su participación en los hechos cometidos en una casa de Nordelta en noviembre de 2017 y enero de 2018. Cuando confesó los atracos en Tortugas Country Club, Abril y el Carmencito, el imputado sostuvo que actuó en soledad, es decir, sin cómplices, y sin ejercer violencia para ingresar en las propiedades.

Matías Marasco (con campera negra) e Iván Martínez, los supuestos cómplices de Pachelo en los robos en Tortugas Country Club

Pero, para los fiscales, en el debate quedó demostrado que en los robos hubo violencia. Quintana afirmó que en los robos en el tradicional Tortugas Country Club Pachelo utilizó una barreta para violentar una de los accesos y poder hacer fuerza para sacar una caja fuerte y que actuó con dos cómplices, Matías Marasco e Iván Martínez.

Marasco también está acusado de un robo ocurrido en Los Pingüinos Country Club, de Ituzaingó. El golpe fue el 20 de julio de 2017 y el botín fue de 250.000 dólares. Si bien Pachelo no llegó acusado de ese atraco, durante el juicio el Ministerio Público Fiscal pidió que también sea investigado y presentaron una filmación donde, según los fiscales, se puede observar a Pachelo descender de la camioneta de Marasco y otra grabación donde se lo ve ingresar en la administración del club.

Los robos en Tortugas Country Club sucedieron el 29 de marzo de 2018, un Jueves Santo. Pachelo llegó en la camioneta 4x4 de Marasco. Para poder ingresar utilizó, según Quintana, un documento falso a nombre de Nicolás Giménez Zapiola.

Ese día, según el Ministerio Público Fiscal, entre las 14.30 y las 20.53, Pachelo ingresó en por lo menos cuatro casas. Las víctimas fueron los empresarios Arturo Piano y Osvaldo Brucco –propietario de los restaurantes Happening y Gardiner y de la discoteca Tequila–, el consultor Christian Guerrien y Jacqueline Ducoté, hermana del por entonces intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (hecho que prescribió).

Se hizo de un botín de 32.000 euros, entre 400 y 800 dólares, relojes de primera marca, alhajas y una barra de oro de 100 gramos, entre otros objetos de valor.

“Dijo [Pachelo] que no sabía que eran las casas de Brucco y de Piano. Sin embargo, Pachelo conocía a la perfección el barrio [Tortugas Country Club] porque había vivido ahí. También había ido a Tequila. Cuando se sentó acá no dijo que no sabía quién era Brucco, porque sabe muy bien quién es. Él dijo que no sabía que era la casa de Brucco. Pretende hacernos creer que por casualidad entró a la casa de un conocido empresario gastronómico y dueño de una discoteca de élite y por casualidad entró en la casa de un propietario de un banco, el Banco Piano, y por casualidad entró en la casa de la hermana del por entonces intendente de Pilar. Señor presidente [en referencia al juez Ecke], las casualidades no existen: Pachelo conocía perfectamente a sus víctimas”, sostuvo Quintana antes de que su colega hablara de los robos en Abril y El Carmencito.

Quintana calificó los hechos en Tortugas Country Club como robo agravado por efracción (por los casos de Piano y Guerrien) y robo simple (por el de Brucco).

“Pachelo vivió una vida al margen de la ley toda su vida”, dijo el fiscal González.

El Ministerio Público Fiscal pidió cuatro años de prisión para Martínez y nueve para Marasco, y si bien dijo que será solicitada una pena única para Pachelo –una vez que los fiscales concluyan el alegato por el homicidio de María Marta García Belsunce–, los fiscales interpretaron que al acusado le corresponden no menos de 15 años de cárcel por aquellos robos.