Con apoyo de los EE.UU. se pondrá en marcha un centro de análisis sobre el crimen organizado transnacional

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, anunciaron esta tarde la inauguración del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (Criaco). Presentado con el objetivo de detectar y desarticular estructuras delictivas complejas de alcance transnacional, se trata de una plataforma de integración de datos que estará a cargo el gobierno nacional en coordinación con la administración estadounidense.

Su lanzamiento tuvo lugar durante una conferencia en la sede ministerial ubicada en Chile 760, en el barrio porteño de San Telmo, de la que también participaron el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier.

El anuncio, además, coincidió con la visita al país y el encuentro con el presidente Javier Milei del magnate de la industria tecnológica y militar de los Estados Unidos, Peter Thiel, creador de Palantir Technologies, la poderosa firma de software de inteligencia de datos, que podría ser parte del proyecto.

El subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento Thomas G. DiNanno Embajada Estados Unidos

En el inicio de la conferencia, Monteoliva ponderó que la Argentina y los Estados Unidos “han profundizado la cooperación en dos temas que son muy importantes: la inteligencia criminal y los procedimientos de interdicción”.

En estos últimos dos años, dijo la funcionaria nacional, estos factores “permitieron superar más de dos mil kilos de cocaína incautada”, lo que calificó como “una cifra récord”.

En esa línea, explicó Monteoliva, la creación del Criaco responde a “una serie de desafíos para el país vinculados con la articulación, la coordinación, la asistencia técnica y el fortalecimiento de nuestras cinco fuerzas federales en el combate contra el narcotráfico”.

A su turno, DiNanno explicó que “Estados Unidos busca capacitar a socios afines como Argentina” y resaltó “la búsqueda de financiar conjuntamente este centro, marcando una nueva era de coordinación”, así como reveló la participación “del Reino Unido para hacerlo realidad”.

En ese sentido, el enviado del presidente Donald Trump comentó que “el objetivo es priorizar la seguridad de nuestro propio hemisferio” y “buscar la eliminación completa de los carteles narcoterroristas y las organizaciones criminales transnacionales que han interrumpido las vidas de nuestros países durante mucho tiempo”.

Consultado sobre si funcionamiento del Criaco tendrá injerencia de Palantir Technologies , y dado el encuentro entre Milei y Thiel en Buenos Aires, DiNanno dijo no conocer “en detalle”, aunque deslizó que “no hay ninguna prohibición contra Palantir”.

En paralelo, indicó: “El software, el paquete de integración y todas las operaciones serán apoyadas por los Estados Unidos y conjuntamente con nuestros socios aquí”.

La ministra Alejandra Monteoliva encabezó la inauguración de la unidad de análisis sobre crimen organizado transnacional Embajada Estados Unidos

En ese momento, tomó la palabra el embajador Lamelas, que señaló que “los Estados Unidos está dando los fondos para apoyar esto, en conjunto con INL (International Narcotics and Law Enforcement) y el gobierno argentino”.

Verrier aclaró que por ahora se utilizarán “herramientas con las que el Ministerio de Seguridad ya contaba” y sostuvo que “eso tiene que quedar claro, sin perjuicio que el día de mañana se puedan sumar otras herramientas”.

En tanto, la ministra Monteoliva destacó: “Se trata de un centro de análisis regional para enfrentar al crimen organizado. Con mejor información, más capacidades y trabajo conjunto entre países, damos un paso clave frente a un problema que no reconoce fronteras. El crimen organizado avanza cuando no hay coordinación. Hoy estamos haciendo exactamente lo contrario”.

El embajador Lamelas, por su parte, elogió a Milei al afirmar que “está logrando cambios que van a ser buenos para este país” y destacó el rumbo de su gobierno en materia de seguridad, donde recordó la reciente inauguración del Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA), anunciado por la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) con apoyo del FBI (Federal Bureau of Investigation). Sobre los contrastes entre la gestión de Milei con la de Mauricio Macri, que coincidió con el primer mandato de Trump, DiNanno subrayó que “la diferencia más importante es la voluntad política” y celebró el alineamiento regional expuesto por el presidente Milei.

“Tanto la administración de Milei como la de Trump tienen esa voluntad para que este centro y este esfuerzo sean exitosos”, dijo el embajador de los Estados Unidos.

Los acuerdos políticos entre las administraciones de ambos países tuvieron derivaciones concretas en la calificaciones como grupos terroristas de varias organizaciones delictivas transnacionales. Así fue definido, por ejemplo, el Cartel de los Soles antes que el por entonces presidente venezolano Nicolás Maduro fuese capturado en Caracas y procesado en los Estados Unidos. La Guardia Republicana de Irán es considerada una asociación terrorista en nuestro país desde el mes pasado y antes se había nombrado en esa categoría al Tren de Aragua y al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Al atribuirse la calificación de terrorismo a ese último grupo narco, el fundamento del decreto consignó: “La medida fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, al alinear la política argentina con la de otros países que han avanzado en la designación del CJNG como organización terrorista, y refuerza los mecanismos de prevención frente al accionar de organizaciones criminales transnacionales. La decisión se inscribe en una estrategia integral del Gobierno Nacional orientada a combatir el crimen organizado y el terrorismo, ampliando el alcance de los instrumentos existentes para enfrentar estructuras que, por su nivel de violencia, capacidad operativa y proyección internacional, representan una amenaza para la seguridad”.

La creación con el apoyo norteamericano de una unidad especial para el análisis de las amenazas transnacionales forma parte del acercamiento en materia de seguridad pública entre los gobiernos de la Argentina y los Estados Unidos.