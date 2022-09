La confesión: “Fui yo, se los digo a los jueces mirándolos a los ojos”: Nicolás Pachelo admitió que robó en el country Tortugas

Sentado en medio de la sala de audiencias, Nicolás Pachelo, el acusado de haber matado a María Marta García Belsunce , confesó. “Fui yo, se lo digo a los jueces mirándolos a los ojos” , espetó el imputado ante los magistrados Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro. Pero no se refería al crimen de la socióloga ocurrido hace casi 20 años. Hablaba de dos robos ocurridos en la Semana Santa de 2018 en Tortugas Country Club, en Pilar.

Desde el 13 de julio pasado, Pachelo, de 46 años, es juzgado por el homicidio de García Belsunce y por una serie de robos ocurridos en Nordelta, en Tigre; Tortugas Country Club, en Pilar, y Abril y Barrio Parque El Carmencito, ambos situados en Hudson, partido de Berazategui.

Por los robos en Tortugas Country Club también hay otros dos acusados, Matías Marasco e Iván Martínez, los dos supuestos cómplices de Pachelo.

Pachelo reconoció que el Jueves Santo de 2018 protagonizó dos hechos, nunca dijo la palabra robos, en dos casas en el tradicional club de campo de Pilar, una pertenecía a un empresario gastronómico y otra a un banquero. Pero afirmó haber actuado solo, sin cómplices.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, en una de las casas, Pachelo se robó 5000 pesos, entre 400 y 800 dólares, tres barras de oro, relojes y joyas. En la otra, se apoderó de una caja fuerte con 32.000 euros, una pistola Glock con dos cargadores, documentación del arma, acciones de las empresas de la víctima y varias joyas.

Se conocieron imágenes de Nicolás Pachelo entrando a robar - Fuente: Télam

“Fui el autor [de los robos]. No, no participaron [Marasco y Martínez]. No sabían [que él había ido a robar]”, explicó Pachelo.

El 29 de marzo de 2018, el día de los robos, Pachelo ingresó en el Tortugas Country Club en la camioneta Dodge RAM de Marasco. Estaba sentado en el asiento del lado del acompañante delantero. Para entrar se presentó ante el personal de seguridad como Nicolás Giménez Zapiola.

Ante preguntas del fiscal Andrés Quintana, Pachelo contó que le había pedido a Marasco, que conocía de torneos de póker o de amigos en común, que cuando fuera al tradicional club de campo de Pilar le avisara.

Un día, Marasco le avisó a Pachelo que tenía un torneo de golf en el Tortugas Country Club. “Si me podés llevar, me haces un favor”, le respondió, según recordó hoy el exvecino de Carmel.

Nicolás Pachelo reconocio haber robado en dos casas de Tortugas Country Club Ricardo Pristupluk - LA NACION

El 29 de marzo de 2018, Jueves Santo, hubo cinco hechos delictivos en el tradicional club de campo de Pilar. Pachelo solo reconoció haber protagonizado dos asaltos. Otros dos, calificados como hurto, prescribieron.

“¿Con qué finalidad le pidió a Marasco que le avisara cuando fuera a Tortugas Country Club?”, le preguntó el fiscal Quintana.

Pachelo le respondió: “Le dije que iba a ver con una chica”. Quintana insistió y repreguntó: “¿Para qué quería ir a Tortugas Country Club?”. El acusado, entonces, admitió: ”Quería ver si estaba la posibilidad, de ver una posibilidad así”, dando a entender que fue a robar.