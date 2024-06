Caso Loan: habló el abogado de la exfuncionaria y el marino retirado y adelantó que van a declarar

Escuchar

El abogado de María Victoria Caillava, la exfuncionaria correntina, y de su marido Carlos Pérez, el marino retirado, habló este martes a once días de la desaparición de Loan Danilo Peña y adelantó que sus clientes van a declarar, aunque “necesitan tiempo para poder calmarse” porque están “asustados”. El letrado Ernesto González aseguró que el matrimonio detenido fue a Corrientes en su auto por un turno médico y luego a Resistencia, Chaco, para “comprar una casa rodante”.

“Ellos van a brindar una declaración. Van a expedirse y brindar toda la información de lo que estuvieron haciendo este tiempo. Van a prestar toda la colaboración como hicieron desde que se perdió Loan. Manifestaron que querían declarar pero que se sentían presionados y asustados. Necesitan tiempo para poder calmarse. Si hacen una omisión, parece como que ocultan algo y no ocultan. ”, indicó González en diálogo con TN.

En ese marco, agregó: “Existen múltiples hipótesis y varias versiones. Pónganse en el lugar que están ellos. La declaración que van a tener ambos va a precisar exactamente el lugar y hora, téngase en consideración que hay múltiples versiones y testimonios que dicen que los vieron y que no los vieron. Se les debe dar la posibilidad a ellos para que puedan expedirse sobre todo lo sucedido ante las autoridades”. También negó que Pérez haya intentado suicidarse.

“Si se les garantiza la posibilidad de declarar, van a brindar todas las explicaciones”, dijo González, a cuatro días de la detención de ambos y tras negarse a declarar en un principio. Además, el abogado indicó los supuestos movimientos del matrimonio tras la desaparición de Loan en los autos donde se encontraron rastros del niño de cinco años: “Fueron al médico [en la ciudad de Corrientes] y compraron la casa rodante [en el interior de Chaco]”.

Al ser consultado sobre por qué cambiaron de una Ford Ranger a un Ford Ka para viajar a Chaco, el letrado expresó: “No se los pregunté. Un Ford Ka consume menos combustible que una camioneta, es para ahorrar dinero”. También negó que la pareja tuviera problemas económicos.

Sobre si Loan ingresó al vehículo, el abogado aseguró que “no se puede precisar”, y puso en duda la validez las pericias realizadas con los perros que encontraron el olor. “No se niega que las pericias hayan arrojado un resultado positivo, sobre que existen rastros de olor de Loan. En cuanto a este secuestro de los vehículos y posteriores pericias, destaco que existen ciertas impresiones al momento de efectuarse”, sostuvo. No obstante, no pudo explayarse sobre la posibilidad de que les hayan “plantado pruebas”: “No puedo afirmar eso. Tiene que ser analizado bajo una lupa de manera racional y coherente”.

González indicó asimismo que Caillava y Pérez fueron al interior de Chaco para pagar una casa rodante. “Es algo que me excede, tengo que hablarlo bien a ver si tienen los comprobantes. No estoy negando que haya una cámara, puede que sí como puede que no. Hay una persona que fue quien recibió el pago y va a ir como testigo”, añadió.

maria victoria caillava , detenida por el caso Loan redes

Con respecto al almuerzo en la casa de la abuela de Loan el día de la desaparición del niño, al que fueron sus clientes, González aseguró que “fueron invitados” porque la abuela “es conocida de María Victoria”. “Cualquier persona que sea considerada de bien, se acostumbra a invitarlo a comer, todos se conocen entre todos. Se conocían del pueblo”, justificó. “Ellos estuvieron en el almuerzo y colaboraron con la búsqueda de Loan. Luego del almuerzo ellos se retiraron y horas más tarde volvieron luego de que se les informó que Loan había desaparecido”, agregó luego, en defensa del matrimonio.

En otro tramo de la entrevista, el abogado apuntó contra el resto de las personas que estuvieron en ese almuerzo y que todavía no están detenidas. “Hay seis imputados. La trata no es algo que organizan dos o tres personas. En algún momento deberían aparecer más sospechosos. Algunos pueden ser sobreseídos y aparecer otras personas. No podemos dejar de lado que hay personas que estuvieron con los menores y no fueron detenidos”, manifestó.

ultimo almuerzo de la familia de Loan archivo

Por último, González fue consultado sobre el comisario Walter Maciel, quien autorizó los viajes de sus clientes a Corrientes y Chaco: “Desconozco la información que habrán compartido. Avisaron que tenían que ir y se les dijo que podían ir sin ningún inconveniente”. Además, dijo que la relación entre Pérez y Maciel es de “conocidos”.

LA NACION