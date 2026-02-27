Caso Loan: qué se sabe de la audiencia clave por la desaparición del niño y de la fecha del juicio

La desaparición de Loan Danilo Peña, quien tenía 5 años y fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un naranjal del paraje Algarrobal, en 9 de Julio, sumó este viernes 27 de febrero un nuevo capítulo. Durante una audiencia clave se fijó para el miércoles 7 de octubre el inicio el juicio contra 17 acusados.

El equipo de fiscales, liderado por Carlos Schaefer, busca romper el pacto de silencio que -según la acusación- une a los siete imputados de extraer al niño del campo de su abuela. Además, investigarán a otros 10 acusados de la Fundación Dupuy, señalados por desviar la investigación al intentar manipular a los chicos que fueron testigos presenciales.

Juicio por el caso Loan

El hecho

Los investigadores establecieron que entre las 13.52 y las 15.26 se consumó la sustracción “para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy”.

Alerta Sofía por la desaparición de Loan Danilo Peña

En ese momento, “Benítez, Ramírez, Millapi y Peña aprovecharon que José Peña (padre) y la abuela del niño conversaban con el matrimonio Pérez-Caillava durante la sobremesa para apartar a Loan de su padre. Usaron la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños, logrando así que el menor los acompañara hacia un naranjal situado en un monte a más de diez minutos a pie, desde donde era imposible ser visto desde la casa de Catalina Peña”.

Casa de Loan, María Noguera y José Peña

La investigación señala que en el naranjal ocurrió “un suceso que desencadenó la sustracción del menor, que luego fue alejado del lugar y ocultado”, situación que para los fiscales “persiste hasta hoy”.

Sospechan que para sacar a Loan del lugar se usó “el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor”.

Abuela de Loan

Qué se investiga en el juicio

En el juicio se tratarán dos causas acumuladas, que investigaron las circunstancias de la desaparición de Loan el 13 de junio de 2024.

En la primera causa, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron su convicción de que el niño no se extravió y que los siete imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento.

Escuela de Loan

En tanto, la segunda es por el desvío de la investigación. Los 10 imputados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Los acusados llegaron a 9 de Julio después de la desaparición y se presentaron como integrantes —aunque luego se determinó que no lo eran— de una asociación contra la violencia infantil. Mantuvieron contacto con testigos e imputados, incluso con los niños.

Quiénes son los sospechosos

Loan, minutos antes de su desaparición durante el almuerzo en la casa de su abuela Catalina

Qué busca el equipo fiscal

El equipo fiscal busca que en este juicio se rompa el pacto de silencio que envuelve a los principales acusados: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.

Según la causa, “intervinieron de manera coordinada” y, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.

Las evidencias permiten determinar que fue atropellado por la camioneta de Pérez y que, a partir de ese hecho, se planificó su desaparición. El delito que se les endilga, previsto en el artículo 146 del Código Penal, contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

Hay 17 acusados por el caso Loan

Qué está probado por la Justicia

Según Schaefer, la Justicia probó que siete personas que estaban en la chacra de Catalina Peña cumplieron distintos roles para sacar al niño de allí y ocultar la maniobra.

Para el fiscal, es relevante lo que la investigación logró determinar hasta el momento. El juicio se desarrollará en la sede de la Universidad del Nordeste.

Los padres de Loan

Quiénes integran el tribunal

El tribunal está integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco. Los magistrados definirán este viernes la admisibilidad de la prueba y de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, la querella —que representa a los padres de Loan— y las defensas.

Asimismo, fijarán la fecha del inicio formal del debate, que, de celebrarse varias audiencias por semana, podría concluir con veredicto en unos tres meses.