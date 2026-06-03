Juicio por la muerte de Maradona: el abogado de una de las acusadas habló de una “luz de alarma para una posible nulidad”

“Luz de alarma para una posible nulidad”, afirmó el abogado Vadim Mischanchuk, uno de los defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete personas sentadas en el banquillo de los acusados en el segundo juicio donde se intenta determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona. No fue frase más. Hace poco más de un año, el primer debate se declaró nulo tras el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach,

Las palabras de Mischanchuk ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, estaban relacionadas a una testigo, Mariana Flichman, gerenta del área de Gestión de Riesgos de Swiss Medical, que había declarado el jueves pasado.

“Es una situación insalubre para el proceso que quien participó activamente de la externación de Maradona el día 11 de noviembre confeccionando un texto que se utilizó para la salida del paciente de la Clínica en la que estaba internado haya participado como perito de parte y elaborado un informe. Puede dar lugar a una nulidad absoluta y hacer caer todo el juicio”, dijo Mischanchuk, tras la audiencia de hoy después de la audiencia de ayer.

El abogado de Cosachov se refería a Flichman, que fue perito de parte de Nancy Forlini en la citada junta médica. Forlini es coordinadora médica de la empresa Swiss Medical y otra de las imputadas sentadas en el banquillo de los acusados.

En su declaración testimonial, Flichman había dicho: “Fui convocada para la confección del acta de externación. Estábamos en plena pandemia y mi gerencia estaba a cargo de los protocolos del Covid. Me llamó [Pablo ] Dimitroff [que en noviembre de 2020 se desempeñaba como director de la Clínica Olivos] para hablar de una situación con respecto al egreso de Maradona. La familia estaba pensando llevarlo a un domicilio, y a los médicos no les parecía una opción segura, y querían ver cómo podía hacer para que esto quedara documentado”,

Después contó sobre la reunión del 11 de noviembre de 2020 y el acta de externación. “Hubo una reunión con la familia y el cuerpo médico tratante y pedí que se leyera el acta en voz alta y que cada uno se llevara una copia. Estaba firmado por Luque, Cosachov, Dimitroff, Gianinna y Jana Maradona [dos de las hijas de Diego]. Cuando me junté con el resto de las partes, les pregunté si estaban todos de acuerdo en que esto es lo que habíamos charlado”.

Ayer, al comenzar la audiencia, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, le solicitó al tribunal que sea excluido el testimonio de Flichman y su posterior llamado nuevamente como testigo en el marco de su rol como perito de parte de la imputada Forlini en la junta médica que, en 2021, analizó la autopsia que se había realizado sobre el cuerpo de Maradona.

Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro Nicolás Suárez

El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal se fundamentó en que las conclusiones de Flichman no haya sido imparcial por trabajar en la misma empresa de medicina prepaga en la que cumple tareas Forlini.

Entonces, Mischanchuk pidió, para que no haya posibilidad de que se solicite la nulidad del debate, la exclusión probatoria y que Flichman no vuelva a ser citada como testigo cuando se debata la junta médica.

A su turno, el abogado Nicolás D’ Albora, uno de los defensores de Forlini, calificó el planteo del Ministerio Público Fiscal como “resultadista” porque, según explicó, la actuación como testigo y como perito de Flichman “no es novedosa”.

“A la fiscalía y acusadores [privados] no les gustó la declaración de Flichman. Carlos Casinelli y Federico Corasaniti también actuaron en la pericia y declararon [como testigos]. El testigo [Mario] Schiter tuvo una triple actuación: fue requerido por Swiss Medical, fue convocado en la Clínica Olivos y, en tercer lugar, fue perito de parte y veedor de la autopsia. Llama la atención la disparidad de análisis. la explicación es su disconformidad con la declaración [Flichman]”, dijo

D’ Albora también dijo que los acusadores quieren “subsanar” errores que hubo durante la investigación. “Esto es un juicio penal y la persona jurídica [por Swiss Medical] no está siendo juzgada en este proceso. Hay procesos civiles y ese será el ámbito la conducta de la empleadora”, explicó.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal explicó que el pedido de exclusión probatoria de Flichman se definirá cuando en el debate se ponga en discusión la junta médica.

Después hubo un nuevo cruece, que incluyó gritos, entre Francisco Oneto, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los imputados, con los jueces Ortolani y Gaig, presidente del tribunal. “Nos lleva a todos al límite”, fueron las palabras de Gaig. Su colega había hecho referencia de posibles sanciones.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal explicó que el pedido de exclusión probatoria de Flichman se definirá cuando en el debate se ponga en discusión la junta médica.

Después hubo un nuevo cruece, que incluyó gritos, entre Francisco Oneto, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los imputados, con los jueces Ortolani y Gaig, presidente del tribunal. “Nos lleva a todos al límite”, fueron las palabras de Gaig. Su colega había hecho referencia de posibles sanciones.