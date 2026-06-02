La madre de Barrelier contó cómo es la casa donde se cree que el imputado asesinó a Agostina Vega en Córdoba

Viviana, la madre de Claudio Barrelier, contó cómo funciona el hogar en donde el imputado habría asesinado a Agostina Vega, la joven de 14 años que permaneció desaparecida durante una semana hasta que fue hallada en un descampado en la ciudad de Córdoba. En diálogo con los medios, entre los que se encontraba LN+, la mujer cuestionó a su hijo, le pidió perdón a la familia de Agostina, y sostuvo: “Nunca voy a entender por qué hizo esto”.

Agostina fue encontrada el pasado sábado en un terreno del barrio Ampliación Ferreyra. Se cree que Barrelier asesinó a la joven en su domicilio y, luego, desmembró el cuerpo y trasladó los restos en un auto Ford Ka negro, para después enterrarlos por separado en distintos sectores del lugar. Hay restos que todavía no fueron hallados.

El crimen lo habría cometido entre las 22.30 del sábado y la 1 de la mañana del domingo. Los investigadores creen que el asesinato ocurrió en la “casa chorizo” ubicada en Juan del Campillo y Fragueiro. Allí el hombre tenía un antiguo garage que había transformado en una “sala de reuniones” o búnker privado: tenía una cama y una mesa donde recibía amigos y miembros de la barra de Instituto.

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Viviana, la madre de Barrelier, había defendido inicialmente a su hijo antes de que se conociera el trágico final. Ahora, en nuevas declaraciones televisivas, le pidió explicaciones al detenido y contó detalles del hogar donde vivía junto a su pareja y su hija de 11 años.

Según Viviana, ninguno de los integrantes de la familia escuchó lo ocurrido. “Ella [la pareja de Barrelier] no sabe nada. No escuchó nada porque la casa es muy larga. Estaba [con la hija]. Él estaba en la parte de adelante, pero ella estaba cocinando”, señaló. Esto ocurrió en la planta baja, donde vivía la pareja junto a la menor. Arriba, en tanto, vive un matrimonio al que Barrelier le había prestado el primer piso de la vivienda. Según Viviana, no escucharon nada.

“Tenía el garage, el comedor, una galería y la cocina al fondo. Es una casa antigua”, explicó Viviana. Sostuvo, además, que el motivo por el cual la pareja de Barrelier no se acercó al sector del garage fue porque el hombre le había planteado que iba a jugar videojuegos. “Él [le dijo a su pareja que] estaba jugando a la Play”, contó.

Madre de Barrelier: “Nunca voy a entender el por qué”

El fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, había comentado algo similar en la polémica conferencia de prensa que brindó el sábado, donde sostuvo que no tenía “ninguna autocrítica” sobre el manejo del caso. “Hay un sector utilizado por el imputado en el acceso y después las otras dependencias de la casa están más lejos, con la posibilidad de que un encuentro individual se pueda llevar adelante sin ser escuchado por el resto de la familia”, aseguró en ese entonces.

En dicha casa, Agostina Vega murió por ahorcamiento. Previamente fue abusada, informó la fiscalía.

Madre de Barrelier: “Nunca voy a entender el por qué”

A tres días de que se hallaran los restos de Agostina, Viviana se mostró conmocionada frente a los medios. La mujer se acercó a visitar a su hijo el lunes, y contó que en ese momento lo vio “tranquilo”. “Eso no lo puedo entender”.

Señaló que conocía a las amistades o relaciones de Barrelier, y que solía hablar con él más que nada por teléfono: “No conozco sus amistades. Yo no sé si eran buenas o no. Yo no estoy con él permanentemente. Tiene 34 años, tiene su vida y yo la mía”. Sobre esto, expresó que solo conocía “de vista” a Melisa Heredia, la madre de Agostina, y que sabía que “andaba atrás” de su hijo.

Afirmó que no conocía a Agostina. “Yo conocía a la madre, en la cancha nada más. Yo de Agostina no tengo nada que decir, yo no la conozco. A la mamá la vi una sola vez. La verdad dicen que tenía una relación, yo la veía que ella andaba atrás de mi hijo, pero... me la presentó como una amiga”.

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Sobre Soledad, la dueña del Ford Ka negro donde Barrelier trasladó los restos, dijo que la conocía de vista también. “Me llevó a la comisaría a llevarle la ropa a mi hijo. Me decía que era amiga”, insistió.

Luego, detalló que su nieta e hija de Barreler “está muy triste” y rompió en llanto cuando le preguntaron qué sentía sobre su hijo. “¿Por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad? ¿Por qué? No lo voy a entender nunca. No quiero ver las noticias. Estamos muy mal, derrumbados", lamentó.

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Primero, sostuvo que no quería volver a ver a su hijo, aunque después señaló que le gustaría mirarlo a la cara para preguntarle por qué asesinó a Agostina Vega.

“Yo lo crié bien dentro de mi alcance, le di lo que más pude, no sé en qué se convirtió. Me gustaría decirle por qué. ¿Por qué nos hace pasar por todo esto? No le hicimos mal a nadie. Somos totalmente solidarios. Cuando le pasa algo a un vecino, concurrimos. Brindamos todo lo que somos porque somos personas buenas, no hacemos mal a nadie", dijo entre lágrimas.

Al final, al ser consultada sobre qué mensaje le daría a la familia de Agostina, señaló: “Les pido mil perdones, mil perdones... basta, por favor”. Tras ello, se retiró a su hogar.