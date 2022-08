Detienen a otras seis personas en la causa Zoe: todos eran responsables de oficinas en Córdoba y La Plata

CÓRDOBA.- Seis nuevos detenidos sumó la causa judicial que lleva adelante la fiscal de Villa María (Córdoba), Juliana Companys, contra la organización Zoe, liderada por Leonardo Cositorto, quien está detenido en esta provincia desde abril, después de haber sido extraditado de Republica Dominicana; tenía orden de arresto desde febrero.

Cositorto está acusado de dirigir un conglomerado de empresas que habrían ejecutado una millonaria estafa piramidal a través de un esquema Ponzi, con miles de damnificados en el país. De comprobarse ante la Justicia esas acusaciones, se enfrenta a una pena mínima de tres años de prisión y una máxima de diez años. Tiene causas judiciales en CABA, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Salta.

Por orden de la fiscal Company se realizaron allanamientos en Córdoba y Buenos Aires. En el primer caso fueron cuatro en la capital provincial, en los que quedó detenida Celia Gilda Rocha, una de las responsables de la sucursal de la ciudad.

Otro allanamiento se realizó en Villa Carlos Paz, con dos detenidos, Gabriela Fernanda D’Angelis y Franco Fernando Altamirano. Otros cuatro operativos se efectuaron en San Francisco con un detenido, Lucas Gonzalo Giorgis. Todos tenían responsabilidades en las sucursales. En Buenos Aires hubo dos arrestados en La Plata, Maximiliano Mitrof y Julieta Sciuti.

Trabajaron la división Cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), la Policía de la provincia de Córdoba y la Policía Federal.

Con estas nuevas detenciones por supuestas estafas y asociación ilícita, la causa ya suma 17 presos, 25 imputados y dos personas consideradas prófugas.

La Justicia investiga si a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes trabajaban en Zoe realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y “manipulación del mercado”, tal como denunció la ONG Bitcoin Argentina y otros denunciantes.

El mes pasado, desde la cárcel cordobesa de Bouwer, Cositorto habló sobre una conspiración de empresario y medios. “Yo fui víctima, ocho meses atrás, de los medios televisivos”, aseguró. “Son medios comprados, alineados con la Justicia”, cuestionó.

“A mí me empiezan a condenar públicamente, como lo hacen con este tema mediático. El dinero manda también en la justicia. Sin ninguna prueba me ponen a mí como el rey de la estafa. No sé a quién estafábamos ayudando a 110.000 personas a nivel mundial”, sostuvo Cositorto en declaraciones a C5N.