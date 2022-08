Por una protesta sindical está cortada la ruta de acceso al cerro Catedral

Representantes del sindicato de Comercio impiden desde esta mañana el acceso al cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche. La medida de fuerza tiene lugar en el marco de un reclamo por mejores condiciones laborales a la concesionaria del centro invernal. Ante esta situación, se registran largas filas de turistas que esperan por la resolución del conflicto.

Según las primeras informaciones, el reclamo comenzó a primera hora y había sido anunciado por la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), que amenaza con llevar adelante un corte total de la ruta de acceso por 48 horas.

La situación generó gran indignación entre un importante número de esquiadores que llegaron este viernes al centro invernal para hacer el ascenso al cerro. Muchos de ellos ya cuentan con su pase a la montaña e incluso alquilaron equipos, una inversión que ronda los $20.000 por persona.

“Es una vergüenza. Nadie está explicando nada y está la gente toda tirada y puteando. Me parece que esto puede terminar mal, mirá lo que te digo”, manifestó un turista que pidió reservar su identidad.

En diálogo con LA NACION, la empresa concesionaria del centro invernal, Catedral Alta Patagonia, señaló que son al menos 20 los representantes de la entidad gremial que “intempestivamente” realizaron un bloqueo de la ruta de acceso al Catedral y generaron una fila de autos de 4 kilómetros.

“La empresa presentó denuncias en la Unidad Fiscal Temática Nro. 5 del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Inti Isla, Fiscal Jefe Martin Lozada por los perjuicios y las agresiones que recibieron los empleados de Catedral Alta Patagonia”, expresaron desde la compañía y agregaron: “Desde Catedral Alta Patagonia lamentamos la experiencia negativa de nuestros visitantes y el impacto que genera esta medida a toda la comunidad de Bariloche que fue golpeada económica y socialmente durante dos años consecutivos”.

La concesionaria insistió en que de la protesta no participa el personal propio, que se presentó a “trabajar normalmente y no pudo entrar tampoco”. “Algunos pudimos llegar antes de que comience el corte y otros cruzan caminando después de que un colectivo los acerca hasta la base”, explicó una vocera y completó: “Ya están habilitados algunos medios de la base y en breve sumamos más”.

Con relación al reclamo de AEC, el sitio local Río Negro indicó que sus representantes exigen ropa de trabajo, comidas, equipos para patrulleros, baños en la montaña y un bono de $50.000. Este último reclamo es por única vez y a modo de compensación por la pérdida del poder adquisitivo, según argumentó el secretario gremial Alberto Arabarco.

El dirigente añadió que Catedral Alta Patagonia tiene alrededor de 400 trabajadores, la mitad de los cuales son temporarios. “Los trabajadores no tienen ropa adecuada, no tienen esquíes buenos ni los patrulleros que son esenciales para su tarea, no tienen baños en las plataformas y no cuentan con calefacción”, enumeró.

Por su parte, el delegado del sindicato en la empresa, Víctor Montecinos, sostuvo que “hay malestar” por el trato al personal y cuestionó la falta de reconocimiento a su esfuerzo: “Es un trabajo de riesgo, estamos 12 horas al aire libre con temperaturas extremas y ese riesgo lo muestra que en 3 años perdimos a dos compañeros”, dijo en referencia a los accidentes en los que murieron el jefe de patrulla Mario Ruiz y el operario de la telesilla Cóndor III, Germán Cofian.