Cayó “Cara de bebé”, un violento ladrón que era buscado por matar a un jubilado a golpes

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la zona sur del conurbano bonaerense a un hombre acusado de ingresar en ocasión de robo a la vivienda de un jubilado y matarlo a golpes. El arrestado es conocido en el mundo del hampa con el alias de “Cara de bebé”. También tiene el apodo de “Cica”.

El crimen por el que se había ordena la captura ocurrió en un inmueble ubicado en el partido de Lomas de Zamora, en 2024, cuando el ahora detenido y otros cuatro cómplices ingresaron a través de una ventana ubicada en un balcón del primer piso que daba a la calle. Una vez dentro, redujeron y ataron de pies y manos a los propietarios, una pareja de jubilados que se encontraba descansando.

Mediante fuertes golpes de puño, los atacantes dejaron inconsciente al damnificado, quien finalmente perdió la vida a raíz de las heridas que recibió durante dicha agresión, según informó la PFA al detallar la investigación que llevó al arresto del sospechoso.

Luego de la golpiza, los delincuentes revisaron la finca en búsqueda de objetos de valor, sustrayendo de allí la suma de 6000 dólares estadounidenses y una gran cantidad de dinero en efectivo de moneda nacional, para posteriormente darse a la fuga del lugar.

En marzo pasado, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Lomas de Zamora a cargo de Silvina Estévez, solicitó cooperación a la División Homicidios de esta PFA para la localización y detención del sospechoso, que era el único prófugo en la investigación del homicidio del jubilado.

Ese joven delincuente había cerrado sus perfiles en redes sociales, pero mantenía activas billeteras digitales y los detectives se focalizaron en esa información. A partir del aporte de los datos brindados por las compañías que operan esas billeteras, se estableció en forma periódica el sospechoso recibía aportes de amigos en una cuenta. Eran pequeñas sumas, pero suficientes para dejar un rastro.

“Profundizando las pesquisas sobre dichas personas de confianza, se identificó al sospechoso sacándose fotos junto a ellos, publicadas en sus redes sociales, en la zona de Villa General Balcarce ubicada en la localidad de Remedios de Escalada. Ante esta situación, los federales realizaron discretos rastrillajes por la zona, cuando lograron observar que de un pasillo ubicado en calle San Salvador al 3300 salía un sujeto de similares características físicas a las de Cica”, indicó la PFA.

Se agregó que los detectives dieron la voz de alto, pero el sospechoso intentó escaparse. Sin embargo, resultó interceptado a 150 metros del lugar. Allí se agruparon varias personas del barrio, quienes comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos de la dependencia policial interventora, por lo que el procedimiento se trasladó a una zona segura.

El arrestado quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°1 a cargo de Jorge Walter López, por el delito de “homicidio criminis causae en concurso real con robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y perpetrarse mediante escalamiento”.