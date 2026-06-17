Cayó el último prófugo de una banda que explotaba casinos online clandestinos

La captura de un joven de 25 años en la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, permitió cerrar una investigación que había comenzado más de un año atrás y que terminó con la desarticulación total de una organización dedicada a la explotación de casinos virtuales clandestinos, una estructura que operaba al margen de los controles oficiales y que habría generado un millonario perjuicio fiscal.

El sospechoso era el único integrante de la banda que permanecía prófugo desde mayo de 2025, cuando una serie de allanamientos simultáneos permitió detener a otros cuatro acusados y exponer el funcionamiento de una red dedicada a la administración de plataformas de apuestas online no autorizadas.

La investigación determinó que la organización explotaba sitios de juego virtual que carecían de habilitación por parte de los organismos competentes de la provincia de Buenos Aires.

Según los investigadores, la estructura funcionaba con una distribución precisa de roles y una logística diseñada para captar apostadores, administrar fondos y recaudar dinero en efectivo.

De acuerdo con la pesquisa, existían dos niveles principales dentro de la organización. Por un lado, los denominados “cajeros”, encargados de captar clientes, recibir el dinero de las apuestas y acreditar los fondos para que los usuarios pudieran participar en los juegos. Por otro, los administradores, responsables de supervisar a esos operadores y de canalizar la recaudación hacia los responsables de las plataformas.

La causa avanzó a partir de tareas de inteligencia y análisis patrimonial que permitieron reconstruir el circuito financiero de la organización y establecer que las actividades se desarrollaban sin autorización oficial, lo que derivó en una investigación por explotación ilegal de juegos de azar.

Tras los primeros procedimientos, este integrante logró escapar y permaneció oculto durante varios meses. Desde entonces, los investigadores profundizaron las tareas para reconstruir su entorno y determinar posibles lugares de permanencia.

Las averiguaciones permitieron identificar el domicilio de una persona allegada al prófugo en Carlos Spegazzini. A partir de esa información se montó un operativo de vigilancia y seguimiento en la zona que concluyó con su localización en la vía pública.

La detención se produjo sobre la calle San Salvador de Jujuy al 2800. Durante el procedimiento fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa, entre ellos una tarjeta vinculada a plataformas de juego, tarjetas bancarias, una tarjeta SUBE y dinero en efectivo.

Los investigadores consideran que la captura representa el cierre de un trabajo que permitió desarticular completamente la organización y poner a disposición de la Justicia a todos sus integrantes.

La causa es impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°20 del Departamento Judicial de Azul, con sede en General Alvear, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de Azul.

El detenido quedó imputado por explotación ilegal de juegos de azar y fue trasladado para quedar a disposición de la Justicia bonaerense.