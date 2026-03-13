Cayó Sebastián Marset, el narco fantasma detrás de los grandes cargamentos de cocaína que pasan por la Hidrovía

Sebastián Marset, el capo narco detrás del tráfico fluvial de drogas, se había convertido en un fantasma. Llevaba casi tres años prófugo. En las últimas horas fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Está acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio en Colombia de un fiscal durante su luna de miel.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. En la Argentina no figura como buscado en alguna causa originada en nuestro país, pero sus movimientos provocan siempre un interés particular de los investigadores.

La especialidad de Marset, según se desprenden de expedientes judiciales, es mover embarques de drogas en las bodegas de barcos que tienen un largo recorrido fluvial antes de poner proa hacia grandes mercados de consumo de cocaína.

Copia del pasaporte uruguayo de Sebastián Marset El Observador (Uruguay)

Estaba prófugo desde julio de 2023. Es un hombre clave dentro de la logística del tráfico de drogas por la Hidrovía. Al menos desde 2021, desde los puertos cercanos a Asunción, y por medio de esa autopista fluvial, salieron más de 40 toneladas de droga que terminaron siendo secuestradas en Bélgica y Holanda.

Está acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que fue ejecutado por sicarios colombianos y venezolanos el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, en Colombia, donde se encontraba de luna de miel.

En julio de 2023 logró escapar de un operativo de 2200 policías que lo buscaban en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Había sido detectado en una mansión donde vivía desde hacía 10 meses en una zona que es una de las principales productoras de cocaína del mundo.

Marset tiene pedidos de captura de tres países –Uruguay, Paraguay y Bolivia– y es requerido por los Estados Unidos, a través de su agencia antidrogas, la DEA.

El narco uruguayo, que tiene tatuada en una de sus muñecas la sigla PCU (por Primer Comando Uruguayo), habría ingresado a Bolivia después del homicidio de Pecci, según informaron ayer autoridades bolivianas.

Marset había salido de Paraguay, donde estaba bajo la lupa del fiscal asesinado en el marco de una investigación por lavado de dinero, una de las más grandes de la historia de ese país, causa conocida como Ultranza PY. Investigadores de la Secretaría Antidrogas de Paraguay situaban a Marset y a su familia en Santa Cruz de la Sierra.

Marset es un narco con aires de magnate, de gustos estrafalarios.Tiene 34 años. enfrenta pedidos de captura de cinco países. Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en agosto de 2024 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid

Noticia en desarrollo