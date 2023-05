Chaco: el video de la brutal patada con la que un patovica desmayó a un joven de 19 años

escuchar

Un joven de 19 años quedó desmayado sobre una vereda en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco, luego de que un patovica le asestara una brutal patada directo a la cabeza a la salida de un boliche de la zona céntrica de la localidad. El video de la golpiza, que fue el desenlace de una acalorada discusión, se viralizó en la redes. La víctima de la agresión sufrió traumatismo con hematoma, edema en un labio, además de heridas en el mentón, cuello, en el codo izquierdo y en ambas clavículas.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, alrededor de las 6.30, en las puertas de Password, una discoteca ubicada en calle 3 entre 10 y 12. Un testigo grabó el momento en el que el joven salió del boliche y cruzó a la vereda de enfrente para tomar algo entre sus manos que parece una baldosa o una piedra grande (no se ve con claridad). Luego, volvió hacia la puerta del local nocturno con intenciones de reingresar.

La brutal patada que le dio un patovica a un joven afuera de un boliche en Chaco

Fue entonces que el joven se cruzó con el patovica y se inició una pelea cuerpo a cuerpo entre ambos. El personal de seguridad arrojó al adolescente al piso y sin mediar palabra le pegó una brutal patada que dejó inmóvil a la víctima, como desmayada. Según consignó el Diario Chaco, una vez que el damnificado logró ponerse en pie se comunicó con la Policía.

El medio local De Sáenz Peña al Mundo informó que el joven radicó la respectiva denuncia en la División Investigaciones de la policía local. De acuerdo al examen médico, la víctima habría sufrido traumatismo con hematoma y edema en la mucosa del labio superior. A su vez, tuvo consecuencias en el mentón, cuello, en el codo izquierdo y en ambos lados de la clavícula. Tomo intervención la fiscalía de turno.

La filmación se viralizó en las últimas horas, sobre todo porque se relaciona la brutal patada que le dio el patovica al joven con aquella que quedó grabada en el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Un caso similar en Florencio Varela

A comienzos del mes de abril de este año, un joven denunció que fue brutalmente golpeado por unos seis patovicas en un boliche de Florencio Varela. A diferencia del violento episodio de Sáenz Peña, en este caso el muchacho, identificado como Joaquín, relató que fue atacado cuando se encontraba en el baño del local. “Casi me matan”, dijo en su momento la víctima de esta golpiza.

Los empleados del boliche San Luis, de la citada localidad del sur del gran Buenos Aires, irrumpieron en el baño donde se encontraba Joaquín y lo empezaron a golpear. “De la golpiza que me dieron me dejaron inconsciente”, relató entonces el joven, que añadió: “Me dejaron la cara destruida. No me dejaron respirar ni defendenrme, nos dieron una paliza infernal. No entiendo por qué nos sacaron del boliche sin ninguna excusa, no estábamos ebrios, no había motivo, no habíamos consumido nada”.

Entonces, el padre de la víctima sostuvo que ya radicaron una denuncia en la comisaría de la zona, luego de que su hijo fuese asistido por personal médico. “Quiero que todo el mundo sepa que en este boliche los patovicas matan a los chicos y son los mismos que trabajan en otros de la zona. Espero que la Justicia haga algo con esto, porque a mi hijo lo pudieron haber matado”, reclamó el hombre.

