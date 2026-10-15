Chocaron dos camiones en la ruta 12 y se prendieron fuego: murió un hombre

Un camionero falleció a última hora de este miércoles luego de que el vehículo que conducía por la Ruta Nacional 12 chocara contra un rodado similar a la altura del kilómetro 99, en las inmediaciones de la Isla Talavera. Fue tal la violencia del impacto que ambos vehículos se prendieron fuego en gran parte de su estructura, lo que obligó al corte total de la traza durante varias horas, hasta entrada esta madrugada.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona, ambulancias, personal de la Gendarmería Nacional y equipos de asistencia de la empresa concesionaria Autovía del Mercosur se desplazaron al lugar para combatir las llamas, asistir a los involucrados y coordinar el tránsito.

Complejo Zárate-Brazo Largo: chocaron dos camiones en la ruta 12, se prendieron fuego y murió uno de los conductores

Hasta el momento, no se habían difundido los detalles sobre la identidad de la víctima ni precisado las circunstancias que provocaron la colisión. Tampoco se informó oficialmente qué tipo de cargas transportaban los vehículos.

Este no fue el único incidente vial ocurrido en esa transitada ruta. Apenas a cuatro kilómetros de allí, en el kilómetro 103, hubo un segundo choque, también entre camiones, que agravó aún más las complicaciones para circular en la región, informaron los medios locales.

Complejo Zárate-Brazo Largo: chocaron dos camiones en la ruta 12, se prendieron fuego y murió uno de los conductores. captura de redes

Según pudo saber LA NACION, la circulación en esa ruta, vía principal que une la provincia de Buenos Aires con el Litoral, sobre todo para el transporte de carga, permaneció cerrada totalmente durante aproximadamente seis horas, hasta que este jueves, alrededor de las 5.30 de la madrugada, se habilitó nuevamente el tránsito en el sector afectado, en el tramo comprendido entre Zárate e Ibicuy.

Tres muertos tras el choque entre un camión y una camioneta

Tres personas murieron días atrás luego de un choque frontal entre un camión y una camioneta en el kilómetro 56 de la ruta provincial 39, localidad de Rosario del Tala, Entre Ríos. El fuerte impacto fue entre un camión Scania con acoplado que trasladaba bolsas de cal viva y una camioneta Citroën Berlingo que pertenecía al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain.

Tres personas murieron tras el choque frontal entre un camión y una camioneta en Entre Ríos.

De acuerdo con los datos preliminares a los que accedió el diario UNO de Entre Ríos, el transporte de carga circulaba en dirección este-oeste y era conducido por un hombre de 52 años oriundo de la localidad de Chajarí.