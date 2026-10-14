Por la crecida del río, cortaron dos puentes sobre la ruta nacional 12: Iguazú y el Alto Paraná, virtualmente aislados

POSADAS.– La ruta nacional 12 a la altura de la localidad de El Alcázar, en Misiones, fue cortada hoy por la crecida del río Paraná y el arroyo Piray, a la altura del kilómetro 1500.

Con esta interrupción, localidades como Eldorado o Iguazú y toda la región del Alto Paraná quedaron virtualmente aisladas del resto de la provincia y el país, dado que un recorrido alternativo comprende un rodeo de 230 kilómetros.

La ruta nacional 12 es la principal vía de Misiones, que atraviesa toda la provincia en paralelo al río Paraná y conecta a Posadas con las Cataratas. Así, es también la vía por la que llegan la mayoría de los miles de turistas que visitan la atracción natural cuando viajan en automóvil o bus.

El agua ya tocando el viaducto del puente Piray Guazú

Por ella, asimismo, se mueve el grueso de la producción, ya que se trata de un corredor vital, dominado principalmente por el sector forestoindustrial.

Este tramo de la ruta afectado ahora por el corte al tránsito era manejado por Vialidad Nacional, pero se privatizó recientemente y el martes pasado la nueva concesionaria tomó posesión.

Entre la concesionaria, Vialidad Nacional y la Gendarmería Nacional determinaron los dos bloqueos que se realizaron a la altura del kilómetro 1502, en el puente Paranay Guazú.

También se interrumpió el tránsito en el puente Piray Guazú, en el kilómetro 1533), más conocido como “puente banana”, por su forma curvada. Adentro de ese tramo de algo más de 30 kilómetros, quedó la localidad de Montecarlo.

El caudal del Paraná, al igual que el nivel de los ríos Uruguay e Iguazú, registró un aumento extraordinario en los últimos días como consecuencias de las excesivas lluvias en el sur de Brasil, que impactaron en las tres cuencas. Los eventos son consecuencia del fenómeno El Niño, que puede producir precipitaciones muy superiores a lo normal.

Corte del puente Paranay en la ruta nacional 12

Algunas empresas pusieron buses en los tres tramos para que los empleados cruzaran los puentes a pie: el primero, antes del primer puente; el segundo, entre los dos puentes; el tercero, del segundo puente al norte. Entre otras, en la zona está Arauco, que tiene un plantel de 3000 personas aproximadamente.

En tanto, se permite el paso por cuestiones de emergencia, como ambulancias; el hospital SAMIC de Eldorado, en la zona norte del corte.

La decisión de cortar el tránsito en esos puentes responde a que el nivel del agua del río y los dos arroyos que atraviesan esos puentes (afluentes del Paraná a unos cientos de metros y caudalosos como un río), ya tocan la base de los viaductos.

Caminos terrados y rutas provinciales

La provincia de Misiones tiene un gran entramado de caminos de tierra, debido a que buena parte de la superficie productiva se divide en pequeñas chacras de 25 o 50 hectáreas. Por ese motivo, la zona está atravesada por estos caminos vecinales que con las lluvias se transforman en barro y resultan intransitables.

La solución para llegar desde Posadas o desde Buenos Aires a localidades como Eldorado o Puerto Iguazú consiste en hacer un gran rodeo de 230 kilómetros para salvar ese corte que tiene una extensión total de 30 kilómetros sobre la ruta 12.

Este es el largo rodeo que deben realizar quienes viajen desde Posadas a Eldorado o Iguazú, dos de las principales ciudades de Misiones

El largo desvío comprende tomar la ruta provincial 11 en dirección al este hasta la ruta nacional 14, la otra gran vía que conecta a Misiones por su región central, y desde allí subir hasta la ruta provincial 20. Luego retomar por la ruta provincial 17, en un camino que puede demorar tres horas o más, dependiendo de las condiciones del tráansito y el clima.

“Recomendación para transportistas: verificá el recorrido alternativo antes de salir, recalculá tiempos de viaje y coordiná las entregas para evitar demoras. No ingreses al tramo cortado ni intentes cruzar el viaducto”, indicó Vialidad Nacional en un comunicado.

“No es posible que no tengamos caminos alternativos pavimentados, de esta forma quedamos aislados quienes trabajamos y producimos”, dijo a LA NACION Cristian Benson, un reconocido productor de bambú de la zona de Montecarlo.

“Tenía que sacar productos comprometidos para una feria de diseño y, como yo, muchos otros ahora no podemos cumplir con compromisos”, señaló Benson, a quien también se conoce como “el señor Bambú” por ser uno de los principales impulsores de este cultivo en Misiones en los últimos años.