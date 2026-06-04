Choque en Flores: un Audi quedó semivolcado en la calzada tras el impacto con una camioneta
El incidente vial ocurrió en la avenida Varela al 700 y requirió la presencia de los Bomberos de la Ciudad
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Un impactante accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves en el barrio porteño de Flores, donde una camioneta y un auto chocaron en una esquina y uno de los vehículos terminó semivolcado sobre la calzada.
El hecho ocurrió alrededor de las 9.10 en la avenida Varela al 700, entre Gregorio de Laferrere y Baldomero Fernández Moreno.
Tras recibir el aviso de la emergencia, personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas dentro de los vehículos involucrados.
Al arribar, los rescatistas constataron que el siniestro había sido protagonizado por un Renault Duster y un Audi A1. Como consecuencia del fuerte impacto, el Audi quedó semivolcado, apoyado sobre uno de sus laterales.
Sin embargo, ambos conductores, dos hombres mayores de edad, lograron salir de los vehículos por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.
En un trabajo conjunto, mientras la Policía de la Ciudad realizaba los primeros peritajes, los bomberos hicieron tareas preventivas para asegurar la zona y evitar nuevos accidentes, mientras se desarrollaban las maniobras sobre los rodados involucrados.
Según informaron fuentes del operativo, ninguno de los conductores presentaba lesiones de consideración y ambos manifestaron que no requerían asistencia médica, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.
Posteriormente, el personal actuante trabajó para restablecer la circulación y colocar nuevamente en posición normal el Audi que había quedado apoyado sobre uno de sus laterales como consecuencia de la colisión.
Las causas del accidente son materia de investigación, aunque no se reportaron heridos ni otras personas afectadas por el hecho.
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